Власти Киева выясняют, почему людям не открыли укрытие в поликлинике во время атаки на столицу 1 июня, 08:42 Люди бежали в укрытие в поликлинике в Деснянском районе Киева во время воздушной тревоги, но им никто не открыл (Фото:Valentyn Ogirenko/Reuters)

Специалисты департамента муниципальной безопасности выясняют на месте, почему не было доступа к укрытию в поликлинике в Деснянском районе столицы во время атаки РФ на Киев в ночь на четверг, 1 июня.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram.

Он сообщил, что ответственность за работу укрытия несет руководитель медучреждения и глава района, который должен контролировать работу укрытий.

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«Все решения по действиям ответственных лиц будут приняты сегодня и безотлагательно», — пообещал столичный мэр.

В ночь на 1 июня Россия осуществила очередную массированную атаку на Киев, применив баллистические ракеты. Все десять российских ракет были сбиты, но обломки упали на детскую поликлинику в Деснянском районе столицы.

В соседних зданиях повылетали стекла.

Погибли три человека, среди них 11-летний ребенок. Есть пострадавшие.

Муж погибшей рассказал, что люди бежали в укрытие во время воздушной тревоги, но им никто не открыл.



