Ночной удар РФ баллистикой по Киеву: глава Деснянской РГА заявил, что часть людей находилась в укрытии поликлиники 1 июня, 09:58 Очевидцы утверждают, что людям не открыли укрытие поликлиники. Власти говорят, что был открыт центральный вход (Фото:Valentyn Ogirenko/Reuters)

Во время ночной атаки РФ по Киеву в ночь на четверг, 1 июня, работник поликлиники открыл центральный вход и часть людей находилась в укрытии, заявил глава Деснянской районной администрации Дмитрий Ратников.

«По сообщению директора поликлиники № 3, работником ночной смены был открыт центральный вход. Часть жителей оказались в укрытии, часть — нет. Три человека возле укрытия погибли. Выясняются все детали трагедии», — отметил он в своем Facebook.

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По словам Ратникова, с самого утра ведется работа с руководством поликлиники и специалистами департамента муниципальной безопасности КГГА. Вызваны на доклад все ответственные лица.

«Будут приняты жесткие решения по всем ответственным лицам после выяснения всех обстоятельств», — резюмировал он.

В ночь на 1 июня Россия осуществила очередную массированную атаку на Киев, применив баллистические ракеты. Все десять российских ракет были сбиты, но обломки упали на детскую поликлинику в Деснянском районе столицы.

В соседних зданиях повылетали стекла.

Погибли три человека, среди них ребенок. Есть пострадавшие.

Муж погибшей рассказал, что люди бежали в укрытие во время воздушной тревоги, но им никто не открыл.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что представители департамента муниципальной безопасности выясняют на месте, почему было закрыто укрытие. Он пообещал безотлагательные решения по действиям ответственных.

Полиция открыла уголовное дело, расследуется служебная халатность.