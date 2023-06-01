Погибшие во время атаки на Киев люди шли в укрытие, но его не открыли — муж погибшей 1 июня, 07:56 1 июня Россия в очередной раз атаковала Киев (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Люди, которые погибли в четверг, 1 июня во время атаки на Киев, шли в укрытие, но его долго не открывали, заявил муж погибшей Ярослав.

Жена Ярослава погибла на улице в Деснянском районе Киева, когда с ребенком шла в укрытие — оно, говорит мужчина, было закрыто. Очевидцы рассказали, что обломки упали через десять минут после объявления воздушной тревоги.

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«Была тревога, люди бежали в укрытие. Укрытие просто не открыли и все. Люди стучали, очень долго стучали. Были женщины, дети — никто не открыл. Там были мои жена и ребенок, с ребенком все хорошо, а жена погибла», — сказал он Суспільному.

Мужчина заявил, что он был с ними, но как раз побежал на другую сторону, попросить, чтобы открыли, и в тот момент прилетело.

В ночь на 1 июня Россия осуществила очередную массированную атаку на Киев — вероятно, с использованием баллистических ракет. Обломки упали на поликлинику, в соседних зданиях повылетали стекла, погибли три человека, среди них двое детей, также есть пострадавшие.