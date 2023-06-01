Во время ночной атаки на Киев россияне убили трех человек, в том числе одного ребенка — КГВА 1 июня, 07:28 Поврежденная в результате российской атаки поликлиника в Киеве, 1 июня 2023 года (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

В Киевской городской военной администрации уточнили данные о последствиях атаки России на столицу в ночь на четверг, 1 июня. Погибли три человека, в том числе один ребенок.

Такую информацию КГВА обнародовала по состоянию на 07:00.

Все трое погибших — в Деснянском районе. Среди них ребенок 2012 года рождения. Еще десять человек ранены, в том числе ребенок. В Днепровском районе травмы получили еще два человека.

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Данные уточняют.

Ранее сообщали о трех погибших, в том числе двух детей, и 14 раненых.

Ночью в Киеве и области объявили воздушную тревогу — через несколько минут раздались первые взрывы. В Генштабе заявили, что предварительно силы ПВО сбили 10 из 10 ракет ракет Искандер — это могли быть и крылатые, и баллистические ракеты. Обломки упали в трех районах Киева, повредив, в частности, детскую поликлинику, жилые дома, детсад, автомобили.