«В первый день лета убивают детей». Россияне ночью атаковали Киев: трое погибших, повреждены дома, поликлиника — фоторепортаж 1 июня, 08:00 Местные жители возле погибшего в результате российской атаки человека возле поликлиники в Киеве, 1 июня, 2022 года (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Оккупанты РФ снова атаковали Киев, вероятно, крылатыми и баллистическими ракетами. В ночь на четверг, 1 июня, они убили ребенка и еще двух человек.

Ночью в Киеве и области объявили воздушную тревогу — через несколько минут раздались первые взрывы. Силы ПВО уничтожили 10 крылатых и баллистических ракет Искандер.

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Обломки упали в трех районах Киева — Деснянском, Днепровском и Дарницком — повредив, в частности, детскую поликлинику, жилые дома, детсад, школы, автомобили, трубопровод.



По предварительным данным КГВА, погибли три человека, среди которых один ребенок. Еще один ребенок — среди десяти раненых в Десянском районе. В Днепровском травмы получили два человека.

«Первый день лета. День защиты детей. А рашисты совершают очередное нападение на столицу и вновь убивают! Убивают украинских детей», — заявили в КГВА.

NV собрал фото последствий террористической атаки России. На них — поврежденные жилой дом и поликлиника.

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Фото: Kyiv City Military Administration/Handout via REUTERS

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko