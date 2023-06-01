Россия выпустила по Киеву 10 крылатых и баллистических ракет Искандер — все сбила ПВО 1 июня, 08:21 Киев (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Российские оккупанты в ночь на четверг, 1 июня, выпустили по Киеву десять крылатых и баллистических ракет наземного базирования из комплексов Искандер. Силы противовоздушной обороны сбили все.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Россияне атаковали столицу около 02:45 с северного направления — Брянская область РФ. Всего выпустили семь баллистических ракет Искандер-М и три крылатые ракеты Искандер-К.

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«Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных сил ВС Украины все десять уничтожены», — заявили военные.



Ночью в Киеве и области объявили воздушную тревогу — через несколько минут раздались первые взрывы. Обломки российских ракет упали в трех районах Киева — Деснянском, Днепровском и Дарницком — повредив, в частности, детскую поликлинику, жилые дома, детсад, школы, автомобили, трубопровод.

По данным полиции, погибли три человека, среди которых 11-летний ребенок, еще 11 человек получили ранения.