Сложнейшая операция. Что показала ракетная атака на Севастополь 13 сентября, 16:32 NV Премиум

Все тонкости произошедшего в Севастополе в ночь на 13 сентября, думаю, мы узнаем уже после нашей победы. Но, поверьте, это сложнейшая операция

Сначала — об убытках для россиян. После подлодки Курск — это первое поражение российской дизель-электрической подводной лодки Ростов-на-Дону и вывод ее из строя на продолжительное время, поскольку подлодка была на определенных работах, а нанесенные поражения разбирать придется еще несколько недель.

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Восстанавливать подводную лодку сложно — практически невозможно. Это как контрацептив — в этом смысле подводная лодка одноразовая. После сборки ее вскрывать практически невозможно, иначе она глубину держать не будет. Потому можно сказать, что эта подлодка уже точно не будет нам угрожать. Четыре торпедных аппарата, которые могли использоваться для пуска Калибров плюс сами по себе торпеды. Ведь основная задача подводной лодки — топить надводные суда и корабли.

Такого рода подлодки (шесть дизельных подлодок есть у россиян в Черном море) могли уже препятствовать трафику наших судов, которые будут заходить загружаться в украинские порты Черного моря и Дуная и дальше двигаться. Теперь надо отминусовать эти все подлодки. Вот 13 сентября минус одна есть, осталось еще, как минимум, пять. Думаю, мы достанем и их. Россияне теперь будут опасаться, что мы можем их отследить. Особенно после того, как наши ГУРовцы, скорее всего, (русские, кстати, точно в этом уверены) поставили на «вышках Бойко» сонары (гидролокаторы), — а это значит контроль движения подводных лодок, в том числе. У подлодки скорость не такая большая, как в надводном корабле, и ее можно забросать глубинными бомбами, понимая, где она находится.

Россияне оказались в ловушке Черного моря

Как раз сонм наших военных служб командующий ВМС Алексей Неижпапа, ГУР МО, и авиация вместе сработали одновременно. Поэтому это была серьезная операция. И вот россияне прекрасно понимают,