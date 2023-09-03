ВСУ уничтожили вражеский катер в Черном море вместе с оккупантами — видео

3 сентября, 18:40
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Уничтожение катера Тунец (Фото:Скриншот из видео Военно-Морские Силы ВСУ Украины/Telegram)

Уничтожение катера Тунец (Фото:Скриншот из видео Военно-Морские Силы ВСУ Украины/Telegram)

Силы обороны Украины уничтожили российский катер Тунец в Черном море. Во время операции были ликвидированы шесть оккупантов.

Об этом в воскресенье, 3 сентября, сообщили Военно-морские силы Вооруженных Сил Украины в Telegram.

«В северо-западной части Черного моря при попытке высадки вражеского личного состава силами морской авиации Военно-морских сил ВС Украины уничтожен вражеский катер типа КС-701 Тунец», — говорится в сообщении.

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По данным ВМС ВС, противник понес потери в количестве шести ликвидированных и двух раненых оккупантов.

В то же время журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что российский десант был уничтожен с помощью беспилотника Bayraktar-TB2.

OSINT-аналитик написал в Twitter, что это произошло у побережья Херсонской области.

Редактор: Ева Сластнова

Теги:   Черное море Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Оккупант Катер ВМС ВМС Украины Война России против Украины российские потери потери врага силы обороны

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