ВСУ уничтожили вражеский катер в Черном море вместе с оккупантами — видео 3 сентября, 18:40 Уничтожение катера Тунец (Фото:Скриншот из видео Военно-Морские Силы ВСУ Украины/Telegram)

Силы обороны Украины уничтожили российский катер Тунец в Черном море. Во время операции были ликвидированы шесть оккупантов.

Об этом в воскресенье, 3 сентября, сообщили Военно-морские силы Вооруженных Сил Украины в Telegram.

«В северо-западной части Черного моря при попытке высадки вражеского личного состава силами морской авиации Военно-морских сил ВС Украины уничтожен вражеский катер типа КС-701 Тунец», — говорится в сообщении.



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По данным ВМС ВС, противник понес потери в количестве шести ликвидированных и двух раненых оккупантов.

В то же время журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что российский десант был уничтожен с помощью беспилотника Bayraktar-TB2.

OSINT-аналитик написал в Twitter, что это произошло у побережья Херсонской области.