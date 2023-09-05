Гуменюк об уничтожении российского катера Тунец: Любая высадка россиян будет иметь такой финал 5 сентября, 15:39 Уничтожение катера Тунец (Фото:Скриншот из видео Военно-Морские Силы ВСУ Украины/Telegram)

Руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк прокомментировала уничтожение российского катера Тунец в Черном море. Она подчеркнула, что любая такая высадка россиян будет иметь подобный финал.

«Это северо-западная часть Черного моря, и фактически основной месседж этого сообщения — то, что любая такая высадка россиян будет заканчиваться единственным финалом», — сказала она в эфире телемарафона.

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3 сентября стало известно, что ВСУ уничтожили катер Тунец в Черном море. Во время операции были ликвидированы шесть оккупантов.

По данным журналиста Андрей Цаплиенко, российский десант был уничтожен с помощью беспилотника Bayraktar-TB2. OSINT-аналитики утверждают, что это произошло у побережья Херсонской области.

Тогда ВСУ также опубликовали видео уничтожения катера оккупантов.