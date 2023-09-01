Вернулся с Тарханкута целым. Два вертолета и самолет россиян не смогли сбить один беспилотник ГУР в Крыму — видео 1 сентября, 09:21 Украинский дрон уцелел после «охоты» двух вертолетов и самолета российских оккупантов в Крыму (Фото:Скриншот видео ГУР)

Двум боевым российским вертолетам и самолету после длительной погони не удалось сбить украинский беспилотник в оккупированном Крыму. Об этом сообщило Главное управление разведки.

Архивное видео ГУР обнародовало в пятницу, 1 сентября.

Спецназовцы рассказали, что на нем украинский дрон летитв районе мыса Тарханкут. Его преследуют сразу два вертолета оккупантов и один самолет.

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«Несмотря на непрерывный огонь наш беспилотник вышел невредимым с „поля боя“ и успешно вернулся на базу. „Криворукие какие-то…“, — прокомментировал ситуацию оператор БПЛА», — говорится в посте.

В разведке заявили, что беспилотники ГУР все чаще выходят невредимыми не только после встречи с российской ПВО, но и при прямом столкновении с авиацией оккупантов.

24 августа ГУР провело спецоперацию, высадив украинских бойцов в Крыму. По данным разведки, удалось уничтожить 30 оккупантов и четыре катера. СМИ писали, что тогда утром произошел бой с участием авиации — возле села Маяк на мысе Тарханкут слышали взрывы. Это место базирования радиолокационных станций (РЛС) россиян, а по периметру здесь подготовлены позиции для ПВО.

Днем ранее на полуострове был мощный взрыв. Источник NV в разведке заявил, что украинские силы поразили систему ПВО возле села Оленевка на Тарханкутском полуострове.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко и Крымский ветер заявили о поражении российского берегового ракетного комплекса Бастион. Также писали о поражении радиолокационных станций на мысе Тарханкут. ГУР заявило об уничтожении российского комплекса С-400 Триумф.