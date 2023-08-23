В Крыму был поражен береговой ракетный комплекс Бастион россиян — советник мэра Мариуполя 23 августа, 11:47 На мысе Тарханкут в оккупированном Крыму 23 августа прогремели взрывы (Фото:Андрющенко Times/Telegram)

В результате взрыва в оккупированном Крыму в среду, 23 августа, был поражен российский береговой ракетный комплекс Бастион. Об этом сообщают советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко и Telegram-канал Крымский ветер.

Ранее источник NV в разведке сообщил, что украинские силы поразили систему ПВО возле села Оленевка на Тарханкутском полуострове.

Бастион является одним из носителей противокорабельных ракет Оникс, которыми россияне обстреливают юг Украины.

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Также Крымский ветер сообщал о поражении радиолокационных станций на мысе Тарханкут. По данным ресурса, предварительно, речь идет о 48Я6-К1 Подлет.

«Трехкоординатная РЛС предназначена для обнаружения воздушных целей на малых и предельно малых высотах в сложной помеховой ситуации. Она выдавала цели для российских ЗРК — С-300, С-400 и т. д. », — пишет Telegram-канал.

Утром в соцсетях сообщили о мощных взрывах в районе села Оленевка. Telegram-канал Крымский ветер опубликовал фото, на которых видно столб дыма.

22 августа руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что «на днях» украинцы могут увидеть новые меры по уничтожению россиян на территории Крыма.

На оккупированном полуострове регулярно раздаются взрывы — оккупанты говорят о «работе ПВО», есть попадания в склады с боеприпасами. На Крымском мосту часто перекрывают движение.