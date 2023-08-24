«Цели достигнуты». Украинские бойцы провели высадку в Крыму в рамках спецоперации — ГУР 24 августа, 11:12 Оккупированный Крым (Фото:REUTERS/Stringer)

Подразделения Главного управления разведки Минобороны Украины произвели высадку на территории оккупированного россиянами Крыма. Это спецоперация при взаимодействии с военно-морским флотом.

Об этом представитель ГУР Андрей Юсов заявил в комментарии Суспільному.

«Цели достигнуты, потерь среди личного состава нет. Продолжается спецоперация, все детали мы не раскрываем, есть потери среди личного состава противника, а также среди сил и средств. Информация о количестве потерь уточняется», — рассказал он.



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Ранее проект Крым.Реалии сообщил, что в Крыму около 5 утра в четверг, 24 августа, произошел бой с участием авиации. Возле села Маяк на мысе Тарханкут слышали взрывы. Это место базирования радиолокационных станций (РЛС) россиян, а по периметру здесь подготовлены позиции для ПВО.

Накануне, 23 августа, Telegram-каналы сообщили о мощном взрыве в Крыму. Источник NV в разведке заявил, что украинские силы поразили систему ПВО возле села Оленевка на Тарханкутском полуострове.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко и Крымский ветер заявили о поражении российского берегового ракетного комплекса Бастион. Также писали о поражении радиолокационных станций на мысе Тарханкут.

ГУР заявило об уничтожении российского комплекса С-400 Триумф. Также, по данным ОК Юг, в Херсонской области повредили три пусковые установки С-300.