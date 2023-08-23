В Крыму прогремел взрыв. Поражены радиолокационные станции на мысе Тарханкут — Telegram-канал
В Крыму прогремел мощный взрыв (Фото:Крымский ветер/Телеграм)
Во временно оккупированном Крыму в среду, 23 августа, прогремел взрыв. В районе села Оленовка поднимается столб дыма.
Об этом сообщает Telegram-канал Крымский ветер, публикуя фото.
На нем видно, как поднимается густой столб дыма. Оккупанты официально о взрыве не сообщали. Крымский ветер пишет о семи взрывах.
По данным ресурса, было попадание по российскому военному объекту на мысе Тарханкут. Были поражены радиолокационные станции, пишет Telegram-канал.
22 августа руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что «на днях» украинцы могут увидеть новые меры по уничтожению россиян на территории Крыма.
На оккупированном полуострове регулярно раздаются взрывы — оккупанты говорят о «работе ПВО», есть попадания в склады с боеприпасами. На Крымском мосту часто перекрывают движение.
16 августа глава СБУ Василий Малюк впервые признал, что июльский подрыв Крымского моста — операция его спецслужбы и Военно-морских сил Украины. Тогда переправу россиян атаковал украинский дрон Sea Baby (Морской малыш).