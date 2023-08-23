В Крыму прогремел взрыв. Поражены радиолокационные станции на мысе Тарханкут — Telegram-канал 23 августа, 10:44 В Крыму прогремел мощный взрыв (Фото:Крымский ветер/Телеграм)

Во временно оккупированном Крыму в среду, 23 августа, прогремел взрыв. В районе села Оленовка поднимается столб дыма.

Об этом сообщает Telegram-канал Крымский ветер, публикуя фото.

На нем видно, как поднимается густой столб дыма. Оккупанты официально о взрыве не сообщали. Крымский ветер пишет о семи взрывах.

Видео дня

По данным ресурса, было попадание по российскому военному объекту на мысе Тарханкут. Были поражены радиолокационные станции, пишет Telegram-канал.

Фото: Крымский ветер

22 августа руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что «на днях» украинцы могут увидеть новые меры по уничтожению россиян на территории Крыма.

На оккупированном полуострове регулярно раздаются взрывы — оккупанты говорят о «работе ПВО», есть попадания в склады с боеприпасами. На Крымском мосту часто перекрывают движение.

16 августа глава СБУ Василий Малюк впервые признал, что июльский подрыв Крымского моста — операция его спецслужбы и Военно-морских сил Украины. Тогда переправу россиян атаковал украинский дрон Sea Baby (Морской малыш).