Минус система ПВО. Источник NV в разведке раскрыл подробности утреннего удара по оккупированному Крыму 23 августа, 11:36 NV Премиум Большой бум. Взрывы в оккупированном Крыму (Фото:DR)

В результате удара по временно оккупированному Крыму утром в среду, 23 августа, украинские силы уничтожили российскую систему ПВО.

Об этом NV рассказал источник в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.



По словам собеседника, ПВО оккупантов уничтожена возле поселка Еленовка на самом западе Крыма, на Тарханкутском полуострове.

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«Поражено ПВО. Вскоре будет официальная информация», — добавили в военной разведке.

Ранее о взрывах в районе Еленовки сообщали крымские Telegram-каналы. По их данным, были поражены радиолокационные станции.

Также в соцсетях опубликовали фото, на котором видно, как поднимается густой столб дыма. Оккупанты официально о взрыве не сообщали.