«Операция Top Gun». ССО ВСУ рассказали детали о поражении объектов 126-й бригады в оккупированном Крыму 28 августа, 08:00 Один из БПЛА, участвовавший в операции (Фото:https://t.me/ukr_sof)

В Силах специальных операций Украины раскрыли некоторые подробности совместной с другими подразделениями Сил обороны спецоперации во временно оккупированном Крыму, в ходе которой были поражены объекты 126-й бригады береговой охраны Черноморского флота РФ.

Об этом говорится в сообщении ССО в Telegram в понедельник, 28 августа.

В ССО рассказали, что во время атаки было применено несколько ударных БПЛА, которые нанесли поражение по месту дислокации указанного подразделения противника в селе Перевальное Симферопольского района. В результате ударов враг понес потери убитыми и ранеными.

Видео дня

Как подчеркнули в ССО, сложность проведения операции заключалась в определенных особенностях рельефа местности, но дроны удачно преодолели маршрут и дошли до целей.

25 августа жители временно оккупированного Крыма сообщили о попадании по месту скопления российских оккупантов в Перевальном.

Позже представитель Главного управленяя разведки Минобороны Украины Андрей Юсов подтвердил данную информацию и добавил, что это уже не первый удар украинских военных по 126-й бригаде Черноморского флота РФ.

Как уточнили источники NV в СБУ, удар по 126 бригаде Черноморского флота РФ был совместной спецоперация военной контрразведки СБУ и ВСУ.

По словам собеседников, точно можно говорить о нескольких десятках убитых и раненых российских оккупантов. Были поражены и места хранения боеприпасов. Также получила серьезные повреждения военная техника.

