Боец Артана выпал за борт под обстрелом российского Су-27 и провел в море более 12 часов — ГУР показало видео спасения

31 августа, 12:58
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Спецподразделение Артан показало архивное видео спасения своего бойца (Фото:Скриншот видео @artan.gur/Instagram)

Спецподразделение Артан показало архивное видео спасения своего бойца (Фото:Скриншот видео @artan.gur/Instagram)

Спецподразделение Главного управления разведки Министерства обороны Украины Артан показало видео спецоперации, когда спасли своего оператора, который выпал за борт во время атаки российского истребителя Су-27 на моторную лодку в Черном море.

Архивные кадры бойцы опубликовали в Instagram.

Когда украинская лодка маневрировала, боец с позывным Конан оказался за бортом. Россияне наносили удары с воздуха — и судно вынуждено было отступить. Однако потом спецназовцы вернулись с подкреплением, а на поиски их собрата отправили беспилотник Bayraktar TB2.

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После нескольких часов бойца нашли и с того момента за ним почти непрерывно наблюдал дрон. Лодки подразделений, которые пытались прорваться к Конану, обстреливали из истребителей РФ, которые сменяли друг друга в зоне эвакуации. В конце концов Артану удалось к нему прорваться и успешно эвакуировать. Обошлось без потерь.

«Невероятно мощный, сильный духом и телом — Конан теперь легенда не только нашего подразделения, но, думаю, и всех спецназовцев[…] Он провел более 12 часов в открытом море и остался жив, зная, что за ним обязательно вернутся собратья», — рассказали в подразделении.

https://twitter.com/tweetsNV/status/1697191287219192120?s=20
Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Черное море ГУР спецоперация

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