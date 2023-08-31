Боец Артана выпал за борт под обстрелом российского Су-27 и провел в море более 12 часов — ГУР показало видео спасения 31 августа, 12:58 Спецподразделение Артан показало архивное видео спасения своего бойца (Фото:Скриншот видео @artan.gur/Instagram)

Спецподразделение Главного управления разведки Министерства обороны Украины Артан показало видео спецоперации, когда спасли своего оператора, который выпал за борт во время атаки российского истребителя Су-27 на моторную лодку в Черном море.



Архивные кадры бойцы опубликовали в Instagram.

Когда украинская лодка маневрировала, боец с позывным Конан оказался за бортом. Россияне наносили удары с воздуха — и судно вынуждено было отступить. Однако потом спецназовцы вернулись с подкреплением, а на поиски их собрата отправили беспилотник Bayraktar TB2.

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После нескольких часов бойца нашли и с того момента за ним почти непрерывно наблюдал дрон. Лодки подразделений, которые пытались прорваться к Конану, обстреливали из истребителей РФ, которые сменяли друг друга в зоне эвакуации. В конце концов Артану удалось к нему прорваться и успешно эвакуировать. Обошлось без потерь.

«Невероятно мощный, сильный духом и телом — Конан теперь легенда не только нашего подразделения, но, думаю, и всех спецназовцев[…] Он провел более 12 часов в открытом море и остался жив, зная, что за ним обязательно вернутся собратья», — рассказали в подразделении.