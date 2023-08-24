В Крыму утром был бой с участием авиации, на мысе Тарханкут слышали взрывы — СМИ 24 августа, 10:24 Мыс Тарханкут (Фото:Скриншот видео Крым.Реалии)

В оккупированном Крыму произошел бой с привлечением авиации. Возле села Маяк на мысе Тарханкут в четверг утром, 24 августа, слышали взрывы, сообщает Крым.Реалии, ссылаясь на источники.

По словам собеседников проекта в украинской разведке, в этом районе около 5 утра произошел бой с участием плавсредств и авиации. Подробности не уточняются.

Официальных заявлений ни Украина, ни оккупанты не делали.

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Как пишет Крым.Реалии, в Маяке расположена база 3-го радиотехнического полка в составе радиотехнических войск Воздушно-космических сил России. Также на Тарханкутском полуострове есть радиолокационный узел — РЛК Небо-М и РЛС Каста-2Е2. По периметру подготовлены позиции для ПВО.

Накануне, 23 августа, Telegram-каналы сообщили о мощном взрыве в Крыму. Источник NV в разведке заявил, что украинские силы поразили систему ПВО возле села Оленевка на Тарханкутском полуострове.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко и Крымский ветер заявили о поражении российского берегового ракетного комплекса Бастион. Также писали о поражении радиолокационных станций на мысе Тарханкут.

ГУР заявило об уничтожении российского комплекса С-400 Триумф. Также, по данным ОК Юг, в Херсонской области повредили три пусковые установки С-300.