«Религиозная девиация». Что стоит за абсурдными заявлениями РФ о «десатанизации» — интервью с богословом и снайпером Юрием Черноморцем 28 октября, 08:17 Эксклюзив НВ Богослов-религиовед, снайпер Юрий Черноморец (Фото:Укринформ)

Помощник секретаря Совбеза России Алексей Павлов заявил, что следующим этапом войны против Украины должна стать «десатанизация».

Павлов считает, что Украина превратилась в тоталитарную гиперсекту, а украинцы отказались от православных ценностей. Он считает, что счет религиозных сект «идет на сотни».

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Что стоит за этим бредом, Радио НВ выясняло у Юрия Черноморца, религиоведа, богослова, снайпера.

— Очень большой резонанс вызвало это заявление среди украинцев, в первую очередь потому, что это действительно смешно, это абсурд и идиотизм. Но ведь они этот идиотизм, пожалуй, не просто так используют, а чего-то хотят этим добиться. Как можно эти заявления оценивать?

— Это [длится] уже много лет. Приблизительно с 2012 года для внутреннего российского дискурса в различных телепередачах, речах, выступлениях [российского диктатора Владимира] Путина выдвигался тезис, что в Украине распространяются западные секты, все они противники православия. Соответственно, эти секты всесторонне поддерживаются разными государственными властями Запада, все это огромная опасность.

Соответственно, это все опасность и внутри России тоже. Они начали сажать на семь лет Свидетелей Иеговы, судебные экспертизы фальшивые назначили, что Свидетели Иеговы — это экстремистская организация. Сейчас они начали сажать некоторых харизматичных протестантов.

И здесь очень интересно, что именно российские протестанты, которых в три раза меньше, чем в Украине, пытались приспособиться к путинскому режиму, всячески поддерживали его, пели осанну Путину за редким исключением. Но все они тоже становятся объектом репрессий.

Это такой поиск постоянных внешних и внутренних врагов; объяснение, «почему мы враждуем со всем миром». И поиск какой-то мотивации для так называемой мобилизационной стратегии. Им нужно все время мобилизовывать социум на новые и новые жертвы. И когда все другие средства идеологической мобилизации не работают, они начинают выпячивать уже на самом высоком уровне все эти фантастические теории.

На самом деле специалисты отслеживали: этот дискурс был в России, но он, скажем, был на втором, на третьем плане. А тут их немного все это удивило, потому что это было выдвинуто на первый план. И уже начали говорить, что это совершенно абсурдные вещи. И мы видим, какие в Украине все протестанты далекие от того, что рисуют россияне.

Напротив, это сейчас самая активная, лучшая сила нашего украинского гражданского общества, которые огромную волонтерскую помощь оказывают везде, где только прошлась нога оккупанта. Они привозят в освобожденные деревни, города огромную волонтерскую помощь, помогают восстанавливать [разрушенное]. Это сейчас самые горячие сердца нашего украинского социума, наиболее нормальные, наиболее патриотичные люди. И когда всех их называют «сатанистами», а также начинают называть «сатанистами» украинских греко-католиков, православных, которые ходят в ПЦУ, это вообще какой-то абсурд, просто безосновательные обвинения.

Когда еще не было войны, такие обвинения выглядели как возвращение дискурса позднего сталинизма, с конца 1940-х — в начале 1950-х годов, когда они охотились на космополитов. Это был уже абсурд. А сейчас просто некая Северная Корея, других аналогий не находится в абсурдности этих обвинений.

— В нашем Генштабе сообщают, что российские военные пытаются активно российских священников на фронт отправлять, чтобы они там что-то проповедовали. Но российские священники, кстати, не хотят ехать в зону боевых действий. А потом мы видим видео, как, например, российский священник стреляет из ручного гранатомета со словами: Христос Воскрес. Что с этими мобилизованными священниками, назовем их так. Как они себя ведут?

— В России есть капелланство. Оно не столь распространено, как в Украине.

Это связано с попыткой государства использовать религиозный фактор для соответствующей идеологической работы среди военнослужащих. Ясно, что все эти военнослужащие, варвары по своей сути. Культурный уровень очень низкий. И никакой идеологической работы проводить священникам невозможно.

Поэтому мы видим, что те священники, которые уже в российской армии есть, стараются тихонько сидеть, чтобы их там никто не убил из своих же собственных россиян. И иногда они пытаются остановить какое-то насилие над мирными жителями оккупированных территорий. Больше никакой [деятельности] от военных священников у нас нет.

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Но дело в том, что, кроме военных священников, разного рода религиозные авантюристы приезжают, не имея статуса, полномочий. От них именно и видны такие самые радикальные, самые абсурдные проповеди, как всяким «донецким ополченцам», да и самим российским солдатам. Это выглядит очень абсурдно.

И сильно отличается от украинской ситуации. Потому что у нас капеллан — это человек, возникающий в армии благодаря тому, что военные нуждаются в таких людях, в такой духовной поддержке, в таком волонтерстве. Поэтому у нас капелланство развивается.

А вот там это попытка государства как-то использовать религиозный фактор. Оно неудачное. Присоединяют к этому всякого рода маргиналов. Их капелланство исторически абсолютно неудачно. Никакого существенного влияния на ход боевых действий не оказывает.

— Мы видели, как один из священников где-то на российской стороне фронта освящал бойца с помощью пакета для «груза-200». Также мы видели, как во временно оккупированном Мариуполе оккупанты решили освятить территорию вокруг Азовстали. Будто они демонов изгоняли там, помогали бороться с бесами представители русской православной церкви, организовавшие там еще ход. И вот на фотографиях этого действия уникальный кадр: руины Азовстали, на них стоят попы и верующие с иконами, все улыбаются. Это на кого вообще рассчитано?

— Это маргинальное даже для России явление.

Мы видим действия, которые в пародию превращают религию, такое «сумасшествие». В этом проблема России. Проблема в том, что вот таких сумасшедших, над которыми смеется весь мир, патриарх Кирилл, руководство Русской православной церкви, руководство России как государства всесторонне поддерживает, на них ориентируется, из них делает пример вот таких преданных сознательных граждан.

То есть мы видим глубину упадка России, идейного в частности, в частности, религиозного. Они уже переплюнули Иран, опустились на идеологический низ, который только бывает у корейцев, других я не знаю. Это просто такое историческое поражение всего русского православия. Русь и так была крещена, но не образована.

В начале 2000-х годов в Украине прихожан, ходивших в православные храмы, было 12% населения, а в них ходили два процента. Стал патриархом Кирилл — уже 1,6%, упал [процент]. Потому что этого табачного патриарха люди никак не воспринимали. Сейчас у них ходят в храмы 0,6% [населения]. И рассказывать, что «мы святая Русь; мы воплощение всех традиционных ценностей, которые только есть; мы единственный остров защиты здравого смысла, весь мир сошел с ума» — это смешно на том фоне, что все смотрят и видят. Это просто уж действительно Палата #6. И иначе все это объяснить никак невозможно. Это действительно религиозная девиация полная.

— Они пробуют распространять эту религиозную пропаганду. Вот патриарх РПЦ Кирилл сделал очередное заявление, когда сказал, что необходимо внести в стратегию нацбезопасности России такие понятия, как вера, жертвенность и любовь к отечеству. И при этом сказал, что такие понятия как достоинство, права и свободы человека — это вообще заимствование с Запада. Что вообще говорит православие об этих категориях, которые перечислил Кирилл?

— Это очень интересно. Согласно всей христианской цивилизации, православие говорит о том, что достоинство человека — в основе православного учения, потому что человек — это именно то существо, которое имеет наивысшее достоинство. Он вступает в непосредственный диалог, связь с Богом. И, соответственно, эта межличностная связь приводит к тому, что каждая личность абсолютно ценна в глазах Бога.

К примеру, последняя социальная доктрина православия принятая в 2020 году Вселенским патриархатом. Есть и русский перевод в интернете. И там мы видим, что достоинство личности, достоинство человека, достоинство человеческой личности является основой основ всего социального учения. То есть как отвечать на любые вопросы, каким должно быть устройство демократического общества, как мы относимся к вопросам войны и мира — все это базируется на том, что у нас есть абсолютное достоинство личности, как точка, от которой все отчисляем, фундамент, на котором все строим.

И для патриарха Кирилла это давно преодолеваемая концепция. Он категорически против этого. Когда он был митрополитом, он написал книгу Свобода и ответственность. Это такой сборник его [мыслей], где он осуждал всю эту доктрину, как таковое наследие эпохи Просвещения, и говорил, что «все это не христианство, нельзя так христианство трактовать». А говорил, что для христианства главными ценностями являются ценности такого традиционного устройства жизни, как «домострой». И вот все это им нужно поддерживать.

Я думаю, это связано с его попыткой сохранить иерархическую, сословную природу российского общества и самому занимать определенную ступень в этом.

Очень важно, что в его речах сейчас нет ничего особенного. В 2008 году Русская православная церковь (кстати, в частности, украинские епископы из Русской православной церкви), все проголосовали за внесенный патриархом Кириллом официальный документ — это дополнение к их социальному учению, называется о Свободе и достоинстве человека. И действительно в этом документе все говорит о том, что свободы и достоинства у отдельного человека нет, а своей свободой и достоинством человек должен пожертвовать социуму, более широким реальностям, церкви пожертвовать. И есть какие-то святые начальники, особенно просвещенные. Практически это концепция светского и церковного монарха. Только эти начальники свободны, вольны, достойны, они должны другим определять, куда идти.