Патриарх Кирилл поддержал мобилизацию в РФ 27 сентября, 16:56 Патриарх Кирилл (Фото:REUTERS / Максим Шеметов)

Предстоятель русской православной церкви Патриарх Кирилл призвал к «духовной мобилизации», чтобы поддержать военную мобилизацию в РФ.

Об этом сообщает Интерфакс.

Глава РПЦ заявил, что «духовная мобилизация» поможет мобилизации всех сил россии и одновременно посодействует «наконец-то полному примирению России и Украины, которые являются единым пространством русской православной церкви».

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Не забыл он упомянуть и о «единой Руси», призвав молиться и делать все для того, «чтобы восстановились братские отношения двух ее частей».

«Мы должны сегодня особенно укрепить себя в вере, молиться за власть и за войско, за своих родных и близких, молиться за Церковь Православную, которая в этих тяжелых условиях сохраняет духовное единство Святой Руси», — заявил глава РПЦ.

25 сентября Патриарх РПЦ Кирилл на воскресной проповеди заявил, что смерть на войне с Украиной «смывает все грехи», и фактически сравнил мобилизованных россиян с Иисусом Христом.