Патриарх Кирилл поддержал мобилизацию в РФ
Патриарх Кирилл (Фото:REUTERS / Максим Шеметов)
Предстоятель русской православной церкви Патриарх Кирилл призвал к «духовной мобилизации», чтобы поддержать военную мобилизацию в РФ.
Об этом сообщает Интерфакс.
Глава РПЦ заявил, что «духовная мобилизация» поможет мобилизации всех сил россии и одновременно посодействует «наконец-то полному примирению России и Украины, которые являются единым пространством русской православной церкви».
Не забыл он упомянуть и о «единой Руси», призвав молиться и делать все для того, «чтобы восстановились братские отношения двух ее частей».
«Мы должны сегодня особенно укрепить себя в вере, молиться за власть и за войско, за своих родных и близких, молиться за Церковь Православную, которая в этих тяжелых условиях сохраняет духовное единство Святой Руси», — заявил глава РПЦ.
25 сентября Патриарх РПЦ Кирилл на воскресной проповеди заявил, что смерть на войне с Украиной «смывает все грехи», и фактически сравнил мобилизованных россиян с Иисусом Христом.