«ВСУ спешат на помощь». Данилов отреагировал на новый бред Кремля о необходимости «десатанизации» Украины

26 октября, 13:56
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Данилов потроллил кремлевский режим после новых бредовых заявлений в адрес Украины (Фото:СНБО)

Данилов потроллил кремлевский режим после новых бредовых заявлений в адрес Украины (Фото:СНБО)

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов потроллил кремлевский режим за заявления о необходимости «десатанизации» Украины.

Он отметил, что «десатанизация», вероятно, нужна самому Совбезу страны-агрессора РФ.

«Путинский Совбез — это 13 членов, та самая „чертовая дюжина“. И кому здесь нужна десатанизация? Но у нас есть отличные экзорцисты с большой практикой и опытом. ВСУ спешат на помощь!» — написал секретарь СНБО в своем Twitter.

Видео дня

https://twitter.com/OleksiyDanilov/status/1585207738627371009

25 октября помощник секретаря Совбеза РФ Алексей Павлов заявил о необходимости провести в Украине «десатанизацию» из-за большого количестве религиозных сект.

https://www.youtube.com/watch?v=l7-e4QbfrRw

Он заявил, что «Украина превратилась в тоталитарную гиперсекту», а украинцы «отказались от православных ценностей». При этом, счет религиозных сект якобы «идет на сотни».

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Рано утром 24 февраля кремлевский диктатор Владимир Путин начал полномасштабную войну против Украины, целями которой вначале были названы «демилитаризация и денацификация». За восемь месяцев боевых действий лозунги Кремля несколько раз менялись.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Совбез РФ Алексей Данилов Война России против Украины

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