«ВСУ спешат на помощь». Данилов отреагировал на новый бред Кремля о необходимости «десатанизации» Украины 26 октября, 13:56 Данилов потроллил кремлевский режим после новых бредовых заявлений в адрес Украины (Фото:СНБО)

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов потроллил кремлевский режим за заявления о необходимости «десатанизации» Украины.

Он отметил, что «десатанизация», вероятно, нужна самому Совбезу страны-агрессора РФ.

«Путинский Совбез — это 13 членов, та самая „чертовая дюжина“. И кому здесь нужна десатанизация? Но у нас есть отличные экзорцисты с большой практикой и опытом. ВСУ спешат на помощь!» — написал секретарь СНБО в своем Twitter.

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25 октября помощник секретаря Совбеза РФ Алексей Павлов заявил о необходимости провести в Украине «десатанизацию» из-за большого количестве религиозных сект.

Он заявил, что «Украина превратилась в тоталитарную гиперсекту», а украинцы «отказались от православных ценностей». При этом, счет религиозных сект якобы «идет на сотни».

Рано утром 24 февраля кремлевский диктатор Владимир Путин начал полномасштабную войну против Украины, целями которой вначале были названы «демилитаризация и денацификация». За восемь месяцев боевых действий лозунги Кремля несколько раз менялись.

