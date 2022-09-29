«Фактически религиозный терроризм». Как РПЦ в лице патриарха Кирилла смешивает мученичество и убийства украинцев — объясняет религиовед 29 сентября, 16:00 Эксклюзив НВ Глава РПЦ патриарх Кирилл (Фото:Патриарх Кирилл/Facebook)

Слова главы РПЦ патриарха Кирилла о войне против Украины показывают, что глава русской церкви фактически призывает к религиозному терроризму, рассказал Радио НВ философ, религиовед, профессор университета Лойола Мэримаунт в Лос-Анджелесе Кирилл Говорун.

— Патриарх Кирилл посылает россиян на войну убивать украинцев, которых, кстати, он сам называл «братьями» в других своих проповедях. Как с точки зрения православия можно оценивать такую, простите, биполярку?

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— Речь идет действительно о множестве внутренних противоречий в заявлениях патриарха Кирилла, когда он говорит сегодня одно, а завтра говорит другое. Это систематически повторяется, это с одной стороны. А с другой стороны, некоторые заявления, в частности те, которые вы упомянули, вообще противоречат православной традиции и православному учению.

Были уже попытки в истории церкви оправдывать жертвы во время войны и обещать им царство небесное, прощение грехов и т. д. , было это в гораздо лучшие времена, например, в Византии были такие попытки со стороны некоторых императоров. Но они были отвергнуты церковью и церковь ни разу не пошла на то, чтобы считать тех солдат, погибших во время войны, будь то справедливая война или несправедливая, что им прощаются грехи.

То, что заявил Кирилл, чем-то напоминает заявления некоторых религиозных лидеров радикального ислама, которые, например, призывают верных жертвовать своей жизнью, забирать жизни других и обещают им за это рай. Опять же речь идет не о классическом исламе, а о радикальном, который смешивает два понятия — мучеников и террористов. О таком же смешении, очевидно, идет речь и сейчас в заявлениях патриарха Кирилла.

А мученики в христианстве и других религиозных традициях отдавали свою жизнь за свою веру, за то, во что верили, но они не забирали чужие жизни. Террористы, в том числе и религиозные, готовы отдать свою жизнь, но они при этом забирают жизни других людей, в этом кардинальная разница между мученичеством и религиозным терроризмом. Фактически то, к чему призывает сейчас российская церковь — это религиозный терроризм на территории Украины.

— То есть РПЦ превращается в Исламское государство, это у них военный джихад получается уже, где-то около того?