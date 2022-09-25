Сравнил мобилизованных с Иисусом. Глава РПЦ Кирилл заявил, что смерть на войне против Украины «смывает все грехи» 25 сентября, 20:52 Патриарх РПЦ Кирилл поддерживает военные преступления России в Украине (Фото:REUTERS / Максим Шеметов)

Патриарх РПЦ Кирилл на воскресной проповеди заявил, что смерть на войне с Украиной «смывает все грехи», и фактически сравнил мобилизованных россиян с Иисусом Христом.

Соответствующее видео опубликовало в Telegram российское онлайн-издание SOTA.

«Церковь осознает, что если кто-то, движимый чувством долга, необходимостью исполнить присягу, остается верным своему призванию и погибает при исполнении воинского долга, то он, несомненно, совершает деяние, равносильное жертве. Он себя приносит в жертву за других. И потому верим, что эта жертва смывает все грехи, которые человек совершил», — сказал Кирилл.



Видео дня

После начала полномасштабной войны России против Украины, глава РПЦ патриарх Кирилл фактически поддержал агрессию России и благословил военных страны-агрессора на убийство украинцев. В частности, в апреле во время службы в храме вооруженных сил РФ Кирилл расхваливал русских солдат и подвергал сомнению независимость Украины.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.