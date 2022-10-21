«Мал клоп, да вонюч». Как российские попы в Европе несут идеологию «русского мира» и когда «выстрелит ружье» — религиовед 21 октября, 11:30 Эксклюзив НВ Старый молитвенный дом расположен высоко в ландшафте, из окон открывается вид на военно-морскую базу Хоконсверн — объект Вооруженных сил Норвегии. Российская православная церковь приобрела недвижимость в 2017 году. (Фото:Shad Madian/Dagbladet)

Русская православная церковь за последние годы купила ряд объектов на норвежском побережье, расположенных рядом с важными военными объектами. Об этом пишет Dagbladet, сообщает Европейская правда.

В интервью Радио НВ религиовед Ирина Богачевская прокомментировала эту информацию и рассказала, насколько сильное влияние российские попы имеют в Европе.

— Географическая близость российских религиозных объектов к военным объектам Норвегии — это «совпадение»?

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— (Смеется — ред.) Вы знаете, в совпадение верится плохо, особенно зная анамнез отношений РПЦ и государственных структур России. Тут можно предположить, [что существуют] далеко идущие планы, которые прикрываются церковью.

— А какие именно? Были ли какие-то прецеденты? Возможно, еще где-то они так располагают свои церкви рядом с чем-то?

— Норвегия, пожалуй, самый яркий прецедент, потому что никто не задавался целью проверить, где у них объекты по всему миру, которые были приобретены не так давно. Но еще есть какой нюанс: там регион, в котором проживает достаточно много этнических русских и выходцев из России. Никто не знает, по какому [поводу] они собираются: или просто наблюдать за военными объектами и отслеживать активность, то ли потом объявлять эти свои… Вы понимаете, теперь же никто не оказывается в безопасности там, где появляется большая российская диаспора.

Мы знаем: та самая пресловутая идеология «русского мира», благодаря религиозному обоснованию дает возможность считать своей любую территорию, на которой живут русскоговорящие и/или православные люди. И на основании этого Россия говорит, что она имеет право чуть ли не на этот же кусок земли, где живут люди, говорящие на русском языке, со всеми вытекающими последствиями.

— У нас на войне очень много нашлось попов УПЦ МП, которые сотрудничали с оккупантами, которые стали коллаборантами, или, возможно, на самом деле они и были ими долгие годы. Были ли российские попы на территории ЕС, на территории России подмечены в сотрудничестве со спецслужбами или российскими силовиками? Кого хватали за руку журналисты? Или кто-то замечал такое? Были ли какие-нибудь резонансные случаи?

— Резонансных случаев не было. Были косвенные моменты, когда в некоторых скандалах, связанных с дипломатическими инцидентами, мелькали деятели православной церкви. Но тут сложные отношения.

Дело в том, что в большинстве стран Европы долгое время была независимая Православная русская церковь — та церковь, которая была создана белой эмиграцией еще после Октябрьской революции. Соответственно, эти люди не контактировали с официальной РПЦ, считали ее продавшейся большевикам и у них были сложные отношения. Но, по-моему, с 2014 года эти две церкви объединились и эта заграничная Русская православная церковь вошла под юрисдикцию РПЦ. Естественно, это дает возможность теперь достаточно активно проводить эту политику «русского мира» во всех регионах присутствия РПЦ за рубежом.

— Насколько в целом Русская православная церковь проникла в страны Европы и Запада? Есть ли в странах Европы запрос на русских церковников? Действительно ли там много православных россиян, которые по воскресеньям посещают храм, общаются там с батюшками, возможно, донатят на РПЦ?

— Можно сказать такой русской поговоркой: мал клоп, да вонюч (смеются — ред.). Я не могу сказать, что присутствие там уж такое большое, но, безусловно, в крупных городах, в столицах европейских государств, как правило, всегда есть хотя бы один православный храм, который построен не сегодня. И, безусловно, в нем есть постоянно присутствующая паства.

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Но, во-первых, это потомки эмигрантов, достаточно узкий круг людей. Но есть и те, кто эмигрировал. И вот сейчас, например, в связи с массовым выездом россиян за рубеж их паства значительно пополнится.

Но дело в том, что везде, где присутствует РПЦ, она несет за собой эту идеологию «русского мира», проповедует этот, что называется, идеал прислуживания государственным структурам. Даже не обязательно иметь приход.

Я, например, достаточно часто отдыхаю в маленьком городке в Болгарии — традиционно православная страна со своей церковью и всем прочим. Я захожу в местную православную церковь и вижу там (это не московский приход, это приход болгарской православной церкви) икону царя Николая II. Более того, вижу там икону адмирала Ушакова. Я говорю: «А этот-то чего, батюшка?» А мне в ответ говорят: «Русские подарили храму, неудобно было не повесить». Понимаете, любое присутствие в данном случае означает эту духовную экспансию.

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— Сербская церковь тоже, возможно, исполняет определенную пропагандистскую роль, или нет?

— Абсолютно. В фарватере Российской православной церкви действует Сербская православная церковь, поддерживает ее на всех межправославных собраниях высшего духовенства. А внутри этой бывшей Югославии проводит такую же экспансионистскую политику, как проводит РПЦ среди стран бывшего Советского Союза.

Например, Черногория. Приезжаешь в известный курортный городок Котор и видишь огромный монументальный собор Сербской православной церкви. А рядом, в переулочке, крошечная маленькая церковь и надпись: «Независимая черногорская православная церковь». Эта ситуация мне очень напоминает ту, что была у нас с УПЦ МП и УПЦ Киевского патриархата.

Мы преодолели это благодаря тому, что получили Томос на автокефалию, создали независимую автокефальную Православную церковь Украины. А у черногорцев точно такое же доминирование этой церкви, которая претендует на главенство в регионе, хотя в общем-то каждый православный народ стремится жить традиционно под лозунгом: независимому народу — независимую церковь.

— Как в Европе смотрят на присутствие русского православия, этих их церквей и попов? Европа в свое время сильно пострадала от радикальных исламистов. Конечно, российские попы там все же, по-видимому, не бегают с гранатами, но мы уже поговорили о том, что у них есть серьезная идеологическая составляющая. В Европе наблюдают за этим, как-то действуют?

— Я думаю, что те службы, которые должны наблюдать, наблюдают. Но, во-первых, до последнего времени это была не самая большая беда в Европе. Вы абсолютно правильно сказали, традиционно считается, что экспансией занимаются мусульманские религиозные организации. А российское православие тихо, незаметно, не афишируя свою деятельность, но присутствует и ведет эту свою линию, где бы оно ни было.

Поэтому я думаю, что сейчас мы живем в тот период, когда все старые схемы (в том числе и схемы обеспечения безопасности, и контрпропагандистские мероприятия) во всем мире будут только усиливаться. Поэтому я думаю, что этот вопрос еще встанет. Как говорил русский писатель Чехов, если в первом акте пьесы на стене висит ружье, в третьем оно обязательно выстрелит. Точно так же с присутствием этой идеологии «руского мира» в православной церкви в Европе. Она когда-нибудь обязательно появится.