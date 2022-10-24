Латвийская церковь выходит из РПЦ на фоне войны в Украине. Как ответит Москва? 24 октября, 09:25

Бегство Латвийской православной церкви от Москвы — это только начало краха

В сентябре парламент Латвии — на фоне войны в Украине — принял поправки к закону «О Латвийской православной церкви», согласно которой эта церковь должна стать полностью независимой от Московского патриархата. Собор Латвийской православной церкви (ЛПЦ), состоявшийся в Риге 20 октября, направил патриарху Кириллу прошение о получении автокефалии этой церковью и внес соответствующие изменения в устав ЛПЦ.

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Инициатива об отделении Латвийской православной церкви от РПЦ была проявлена сначала не священниками, а президентом Латвии Эгилом Левитсом. Глава государства внес в парламент Латвии поправки к закону «О Латвийской православной церкви», согласно которым ЛПЦ предлагалось действовать самостоятельно и не иметь связей с Московским патриархатом. Сейм принял этот закон еще 8 сентября — пишет Виталий Портников для Радио.Свобода.

Но латвийские политики отмечали, что они не покушаются на канонический статус Латвийской церкви, речь идет исключительно о регулировании государством вопросов административного характера. Если проводить параллели, президент и сейм Латвии предложили Латвийской православной церкви статус, который уже имела Украинская православная церковь (Московского патриархата). УПЦ (МП) официально считала себя независимой как религиозная организация, но оставалась в каноническом единстве с РПЦ.

ЛПЦ пошла дальше, чем УПЦ (МП)

Однако теперь Латвийская православная церковь пошла дальше. Дальше, чем УПЦ (МП), которая никогда не обращалась с просьбой об автокефалии в Московский патриарх и не считает, что такую автокефалию для украинской церкви может предоставить Константинопольский патриарх.

ЛПЦ решила сразу же обратиться с просьбой к патриарху РПЦ Кириллу

ЛПЦ решила сразу же обратиться с просьбой к патриарху РПЦ Кириллу. То есть способствовать тому, чтобы в ее политическую, административную самостоятельность был добавлен и канонический статус.

Как будет действовать столичная патриархия? Пока что в российской столице отмалчиваются. В РПЦ 21 октября заявили, что пока не получали официальных обращений от ЛПЦ. «Получим — будем реагировать на соответствующем уровне», — заявил глава синодального отдела Московского патриархата по отношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Бегство ЛПЦ от Москвы только начало

Что будет, если в Москве будет решено отказать Латвийской православной церкви или не заметить обращение ее собора? Скорее всего, тогда начнется новый церковный раскол, как в Украине.

В ЛПЦ вспомнят, что был период, когда Латвия считалась канонической территорией Вселенского патриархата и обратятся за автокефалией в Константинополь. И уже от патриарха Варфоломея зависит, согласится ли он со своим правом предоставить автокефалию для Латвийской православной церкви, или в этот раз будет ждать согласия Москвы. Хотя, если вспомнить всю непростую историю взаимоотношений Вселенского патриарха и Московского патриархата в последние годы, вряд ли это ожидание будет длительным.

Самый главный вывод, который можно сделать из решений собора в Риге — это о «токсичности» Московского патриархата. Сама связь с Русской православной церковью после того, как ее патриарх и высшее духовенство выступили в поддержку войны, создает серьезные репутационные риски для зарубежных приходов РПЦ. Поэтому бегство Латвийской православной церкви от Москвы — это только начало краха.

Опубликовано с разрешения Радио Свобода/Радио Свободная Европа, 2101 г. Коннектикут авеню, Вашингтон 20036, США.

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