Сказки кремлевских безумцев. В Совбезе РФ заявили о необходимости «десатанизации Украины из-за сотни сект»

26 октября, 02:07
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Кремлевский диктатор Путин проводит заседание Совбеза РФ в онлайн-режиме (Фото:Sputnik/Alexei Babushkin/Kremlin via REUTERS)

Кремлевский диктатор Путин проводит заседание Совбеза РФ в онлайн-режиме (Фото:Sputnik/Alexei Babushkin/Kremlin via REUTERS)

Помощник секретаря Совбеза РФ Алексей Павлов заявил о необходимости провести в Украине «десатанизацию» из-за большого количестве религиозных сект.

Об этом сообщает пропагандистское РИА Новости.

Павлов считает, что «Украина превратилась в тоталитарную гиперсекту», а украинцы «отказались от православных ценностей». Он считает, что счет религиозных сект «идет на сотни».

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«Используя сетевые манипуляции и психотехнологии, новые власти превратили Украину из государства в тоталитарную гиперсекту. Причем власть имущие в Киеве первыми превратились в воинствующих фанатиков, чьи взгляды прямо противоположны взглядам нормальных людей», — заявил Павлов.

Он также приводит в пример соратника диктатора Владимира Путина из Чечни Рамзана Кадырова, который говорил о «полной дешайтанизации».

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Рано утром 24 февраля кремлевский диктатор Владимир Путин начал полномасштабную войну против Украины, целями которой вначале были названы «демилитаризация и денацификация». За восемь месяцев боевых действий лозунги кремля несколько раз менялись.

https://www.youtube.com/watch?v=_y6Jy93lyv4
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Россия Религия Совбез РФ Война в Украине Секта Война России против Украины

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