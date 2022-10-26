Сказки кремлевских безумцев. В Совбезе РФ заявили о необходимости «десатанизации Украины из-за сотни сект»
Кремлевский диктатор Путин проводит заседание Совбеза РФ в онлайн-режиме (Фото:Sputnik/Alexei Babushkin/Kremlin via REUTERS)
Помощник секретаря Совбеза РФ Алексей Павлов заявил о необходимости провести в Украине «десатанизацию» из-за большого количестве религиозных сект.
Об этом сообщает пропагандистское РИА Новости.
Павлов считает, что «Украина превратилась в тоталитарную гиперсекту», а украинцы «отказались от православных ценностей». Он считает, что счет религиозных сект «идет на сотни».
«Используя сетевые манипуляции и психотехнологии, новые власти превратили Украину из государства в тоталитарную гиперсекту. Причем власть имущие в Киеве первыми превратились в воинствующих фанатиков, чьи взгляды прямо противоположны взглядам нормальных людей», — заявил Павлов.
Он также приводит в пример соратника диктатора Владимира Путина из Чечни Рамзана Кадырова, который говорил о «полной дешайтанизации».
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Рано утром 24 февраля кремлевский диктатор Владимир Путин начал полномасштабную войну против Украины, целями которой вначале были названы «демилитаризация и денацификация». За восемь месяцев боевых действий лозунги кремля несколько раз менялись.