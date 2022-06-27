«Упал Кирилл — упадет и Россия». Украинцы продолжают шутить о патриархе РПЦ Кирилле, который поскользнулся в храме 27 июня, 14:31 Цей матеріал також доступний українською Поскользнулся на «святой воде» (Фото:@HuyovyBuenos/Twitter)

Патриарх РПЦ Кирилл (Владимир Гундяев) поскользнулся и упал во время богослужения в храме благоверных князя Петра и княгини Февронии в Новороссийске, РФ. Курьезное видео удалили с российских телеканалов, но в соцсетях продолжаются шутки и мемы об «отрицательном вознесении» священнослужителя.

Хоть видео с телеканалов удалили, но соцсети ничего не забывают.

Но сколько замечательных видеоверсий происшествия появилось в Сети! Одну из них опубликовал журналист Алексей Братущак.

Видео дня

Писатель Остап Украинец тоже туда же.

Конечно, здесь должен был быть дед Толя из TikTok со своим кавером на Stefania.

Блогер Антон Ходза отметил, что это просто ад притягивает российского патриарха.

Зато комик и музыкант Иван Марунич наконец-то «уверовал» в чудодействие святой воды, на которой поскользнулся Гундяев.

Адвокат Виктор Бенед предположил, что это произошло из-за того, что обувь на копыта не налезла.

Приблизительно такого же мнения придерживается соучредитель партии Демократический Топор и военный ВСУ Виктор Трегубов.

Украинская исполнительница Татьяна Власова пошутила, что патриарх не упал, а «отрицательно встал». Именно так, по ее мнению, будут транслировать новость пропагандистские каналы.

Но вывод только один: упал Кирилл — упадет и Россия.

Отметим, что после начала полномасштабной войны РФ против Украины глава Русской православной церкви патриарх Кирилл фактически поддержал агрессию России и благословил российских военных на убийство украинцев. В апреле Кирилл выступил с речью в храме вооруженных сил РФ, где разволновал русских солдат и подвергал сомнению независимость Украины.

В ответ сотни священников УПЦ (МП) потребовали отдать Кирилла под церковный трибунал из-за его позиции по поводу войны в Украине. В апреле священнослужители собрали более 400 подписей под соответствующим призывом.

16 июня Великобритания ввела санкции против главы РПЦ патриарха Кирилла за активную поддержку войны России против Украины.



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