«Упал Кирилл — упадет и Россия». Украинцы продолжают шутить о патриархе РПЦ Кирилле, который поскользнулся в храме

27 июня, 14:31
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Поскользнулся на «святой воде» (Фото:@HuyovyBuenos/Twitter)

Поскользнулся на «святой воде» (Фото:@HuyovyBuenos/Twitter)

Патриарх РПЦ Кирилл (Владимир Гундяев) поскользнулся и упал во время богослужения в храме благоверных князя Петра и княгини Февронии в Новороссийске, РФ. Курьезное видео удалили с российских телеканалов, но в соцсетях продолжаются шутки и мемы об «отрицательном вознесении» священнослужителя.

Хоть видео с телеканалов удалили, но соцсети ничего не забывают.

https://twitter.com/tweetsNV/status/1540654840765943809?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1540654840765943809%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fnv.ua%2Fukr%2Flifestyle%2Fpatriarh-rpc-kiril-posliznuvsya-i-vpav-pid-chas-osvyachennya-hramu-video-ostanni-novini-50252287.html

Но сколько замечательных видеоверсий происшествия появилось в Сети! Одну из них опубликовал журналист Алексей Братущак.

Видео дня
https://www.facebook.com/oleksii.bratushchak/posts/pfbid02diZoSjXo8jFSQDVKkMie8ivZRUExXuGB2FxiCziV7iKoy1MvpApTkMeosiLtQDdNl

Писатель Остап Украинец тоже туда же.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02KMspUvcxTSXfUYhEDrVFSmXPtVcEp9yaiaT2tS6GmF1rFWYFAchu6yd4LBmen9QKl&id=100001515094776

Конечно, здесь должен был быть дед Толя из TikTok со своим кавером на Stefania.

https://www.facebook.com/PopoVolodymyr/posts/pfbid0ys7dVGTNH5hHEGKu38xgaQ5gjf8ai9w1dF7k6S9rueS5kNJCD9V6iwXTbn61o1Ldl

Блогер Антон Ходза отметил, что это просто ад притягивает российского патриарха.

https://www.facebook.com/anton.ohaiogodzaimas/posts/pfbid02aB9DpkWpi2Qub2Jsy3UAxTUFQBEqCj5qWeAdFaa5yQeRF4mgSW6SGWsEENEbWTmYl

Зато комик и музыкант Иван Марунич наконец-то «уверовал» в чудодействие святой воды, на которой поскользнулся Гундяев.

https://www.facebook.com/ivan.marunych/posts/pfbid02dXyQkJxkvRQknbekEzhSENAUkxsnr85xscAJ5YYbdZTb7o55f3gn1CG6VM6S6XJdl

Адвокат Виктор Бенед предположил, что это произошло из-за того, что обувь на копыта не налезла.

https://www.facebook.com/victor.bened.3/posts/pfbid01LxPH2DVFMUz3ayH2S4bdA1xAJtbj29BdNDE67nrr7f1X9YeMFSR3bPdJzgytSS3l

Приблизительно такого же мнения придерживается соучредитель партии Демократический Топор и военный ВСУ Виктор Трегубов.

https://www.facebook.com/victor.tregubov.5/posts/pfbid036m3PHT2zNsS4Q8KAbkdHoD7gZjT6gbD9X9SvHC4DHTqUtZZx1cexx6p9uucSQwEol

Украинская исполнительница Татьяна Власова пошутила, что патриарх не упал, а «отрицательно встал». Именно так, по ее мнению, будут транслировать новость пропагандистские каналы.

https://www.facebook.com/tatiana.vlasova111/posts/pfbid033fVyxGFW91DSeZdTxqZnoByB8kvT41MDxyMzh8QuxvsFZSkLZWxbgbyPx5WMeYj9l

Но вывод только один: упал Кирилл — упадет и Россия.

https://twitter.com/HuyovyBuenos/status/1541076640343724032

Отметим, что после начала полномасштабной войны РФ против Украины глава Русской православной церкви патриарх Кирилл фактически поддержал агрессию России и благословил российских военных на убийство украинцев. В апреле Кирилл выступил с речью в храме вооруженных сил РФ, где разволновал русских солдат и подвергал сомнению независимость Украины.

В ответ сотни священников УПЦ (МП) потребовали отдать Кирилла под церковный трибунал из-за его позиции по поводу войны в Украине. В апреле священнослужители собрали более 400 подписей под соответствующим призывом.

16 июня Великобритания ввела санкции против главы РПЦ патриарха Кирилла за активную поддержку войны России против Украины.

Редактор: Дарина Грисюк

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Теги:   РПЦ Патриарх Кирилл Реакция соцсетей

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