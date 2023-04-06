Россия может добровольно уйти из Крыма, чтобы не увеличивать свои потери — Подоляк 6 апреля, 22:17 Михаил Подоляк (Фото:Hennadii Minchenko/Reuters)

Украина полностью деоккупирует свои территории, в том числе АР Крым, а страна-агрессор Россия может добровольно их покинуть, чтобы не увеличивать свои потери. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона в четверг, 6 апреля.

Он прокомментировал слова замглавы ОП Андрея Сибиги в интервью Financial Times о том, что Украина готова начать переговоры по Крыму, когда ВСУ подойдут к административной границе полуострова.



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Подоляк подчеркнул, что сегодня никаких предметов для переговоров с агрессором нет, а Украина придерживается четкой стратегической линии — полная деоккупация всех украинских территорий.



«Вести переговоры [с российской политической элитой] означает поддержать их дискурс — они так и хотят, чтобы мы вернулись за стол переговоров», — отметил он.

Советник главы ОП сказал, что журналисты, вероятно, не совсем корректно поняли Андрея Сибигу. Он отметил, что страна-террорист может добровольно покинуть Крым, чтобы не увеличивать количество своих погибших.

«Когда мы, например, подходим к территориям, которые были оккупированы в 2014 году, Россия может добровольно оставить эти территории… отдельный переговорный процесс для этого не нужен», — сказал Подоляк.

По его мнению, переговорный процесс понадобится после того, как Украина выйдет на свои международно признанные границы 1991 года, чтобы «зафиксировать результаты войны».

24 февраля Зеленский вновь подчеркнул, что переговоры с Москвой возможны только после того, как российские оккупационные войска покинут украинскую территорию, прекратят бомбардировки и убийства.

30 сентября 2022 года президент Украины ввел в действие решение СНБО о невозможности переговоров с российским диктатором Путиным. Это стало ответом на попытку аннексии временно захваченных украинских территорий. По данным опроса Центра Разумкова, проведенного в феврале-марте 2023 года, 72% украинцев не считают переговоры с агрессором действенным способом достижения мира.