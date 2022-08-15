Для нее есть два варианта. Мэр Мелитополя о дальнейшей судьбе коллаборантки Галины Данильченко

15 августа, 18:48
По словам мэра Мелитополя Ивана Федорова, коллаборантка Галина Данильченко (на фото) либо попадет в тюрьму за измену Украины, либо будет ликвидирована силами РФ (Фото:РИА Мелитополь)

По словам мэра Мелитополя Ивана Федорова, коллаборантка Галина Данильченко (на фото) либо попадет в тюрьму за измену Украины, либо будет ликвидирована силами РФ (Фото:РИА Мелитополь)

Мэр Мелитополя Иван Федоров в интервью Радио НВ сообщил, что у коллаборантки Галины Данильченко есть два варианта будущего.

«Мне все известно о ней, как все известно нашим ВСУ, нашим партизанам. Сегодня она продолжает не появляться среди жителей, не общаться с жителями Мелитополя. Сегодня она только записывает какой-то видеоряд для пропагандистских СМИ и прячется за пределами города, но хорошо известно где», — рассказал Федоров Радио НВ.

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https://www.youtube.com/watch?v=oQwW4H7M5rc
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По словам мэра Мелитополя, дальнейший путь Данильченко «четко понятен» и имеет «только два варианта».

«Первый — она будет отвечать по украинскому законодательству и сидеть в тюрьме с конфискацией имущества за измену. Но это для нее будет счастье, потому что другой ее путь — она будет ликвидирована силовыми структурами врага — Российской Федерации», — заявил он.

12 марта мелитопольская местная депутатка от Оппозиционного блока Галина Данильченко призвала жителей города «не дестабилизировать ситуацию» и не участвовать в «экстремистских действиях» — протестах против оккупантов. Она заявила о необходимости «подстроить все механизмы под новую действительность», сказала, что сейчас в городе создают «комитет народных избранников», и призвала других депутатов сотрудничать.

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Утром 30 мая в оккупированном Мелитополе прогремел взрыв в районе ТЦ Квартал, где расположен дом коллаборанта Евгения Балицкого, провозгласившего себя губернатором.

По данным СМИ, ранения получила работающая на оккупантов Евгения Зайцева. Она племянница коллаборанта Балицкого.

После этого Данильченко отказалась от должности «начальника военно-гражданской администрации», потому что боится за свою жизнь.

13 июля мэр Мелитополя Иван Федоров заявил, что Данильченко испугалась нападения ВСУ и неделю не выходила в эфиры пропагандистских СМИ.

Редактор: Анастасия Одинцова

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