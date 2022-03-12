В Мелитополе депутатка от Оппоблока призвала жителей сотрудничать с российскими оккупантами 12 марта, 22:08 Цей матеріал також доступний українською Галина Данильченко (Фото:скриншот видео/РИА Мелитополь/Telegram)

После временного захвата Мелитополя российскими оккупантами местная депутатка от Оппозиционного блока Галина Данильченко призвала жителей не сопротивляться, сообщает местное издание РИА Мелитополь.

В обращении депутатка призвала жителей города «не дестабилизировать ситуацию» и не участвовать в «экстремистских действиях» — протестах против оккупантов. Она заявила о необходимости «подстроить все механизмы под новую действительность», сказала, что сейчас в городе создают «комитет народных избранников», и призвала других депутатов сотрудничать.

С началом полномасштабного вторжения России в Украину оккупанты захватили некоторые территории в Херсонской области. Местные жители выходят на улицы с протестами и держат украинские флаги. 11 марта мэр Мелитополя Иван Федоров был похищен россиянами. Как рассказал советник главы МВД Антон Геращенко, причиной стало то, что мэр отказался сотрудничать с оккупантами.

12 марта местные жители вышли на митинг с требованием отпустить Федорова. Во время митинга была похищена местная активистка Ольга Гайсумова.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Ивана Федорова пытают, чтобы он на видео заявил о поддержке оккупантов.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.