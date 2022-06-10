Российские оккупанты готовят замену главным коллаборантам Мелитополя — СМИ
Коллаборантка Галина Данильченко оказалась не нужна оккупационным властям РФ (Фото:РИА Мелитополь)
Россия готовит чистки среди главных коллаборантов в Запорожской области. Замглавы администрации президента РФ Сергея Кириенко не удовлетворила «работа» двух гауляйтеров из Мелитополя — Галины Данильченко и Евгения Балицкого, сообщает РИА Мелитополь.
Издание отмечает, что Данильченко и Балицкому уже готовят замену.
Недовольство Кириенко было таким высоким, что нет ни одного кадра его пребывания в захваченном Мелитополе. Все три совещания с псевдосиловыми структурами, коммунальщиками и псевдоадминистрацией заезжий гастролер провел в закрытом режиме.
Соратник Путина также отказал в просьбе сфотографироваться Данильченко и Балицкому.
При этом в Бердянске Сергей Кириенко прошелся по городу с местными коллаборантами. Там его уже сопровождал Балицкий.
А Галина Данильченко после визита Кириенко на камеры пропагандистов подала заявку на оформление российского гражданства и получение паспорта РФ.
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