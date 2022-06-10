Российские оккупанты готовят замену главным коллаборантам Мелитополя — СМИ

10 июня, 14:18
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Коллаборантка Галина Данильченко оказалась не нужна оккупационным властям РФ (Фото:РИА Мелитополь)

Коллаборантка Галина Данильченко оказалась не нужна оккупационным властям РФ (Фото:РИА Мелитополь)

Россия готовит чистки среди главных коллаборантов в Запорожской области. Замглавы администрации президента РФ Сергея Кириенко не удовлетворила «работа» двух гауляйтеров из Мелитополя — Галины Данильченко и Евгения Балицкого, сообщает РИА Мелитополь.

Издание отмечает, что Данильченко и Балицкому уже готовят замену.

Недовольство Кириенко было таким высоким, что нет ни одного кадра его пребывания в захваченном Мелитополе. Все три совещания с псевдосиловыми структурами, коммунальщиками и псевдоадминистрацией заезжий гастролер провел в закрытом режиме.

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Соратник Путина также отказал в просьбе сфотографироваться Данильченко и Балицкому.

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При этом в Бердянске Сергей Кириенко прошелся по городу с местными коллаборантами. Там его уже сопровождал Балицкий.

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А Галина Данильченко после визита Кириенко на камеры пропагандистов подала заявку на оформление российского гражданства и получение паспорта РФ.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Россия Запорожская область Коллаборант Евгений Балицкий Война России против Украины Коллаборационизм

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