Российские оккупанты готовят замену главным коллаборантам Мелитополя — СМИ 10 июня, 14:18 Цей матеріал також доступний українською Коллаборантка Галина Данильченко оказалась не нужна оккупационным властям РФ (Фото:РИА Мелитополь)

Россия готовит чистки среди главных коллаборантов в Запорожской области. Замглавы администрации президента РФ Сергея Кириенко не удовлетворила «работа» двух гауляйтеров из Мелитополя — Галины Данильченко и Евгения Балицкого, сообщает РИА Мелитополь.

Издание отмечает, что Данильченко и Балицкому уже готовят замену.

Недовольство Кириенко было таким высоким, что нет ни одного кадра его пребывания в захваченном Мелитополе. Все три совещания с псевдосиловыми структурами, коммунальщиками и псевдоадминистрацией заезжий гастролер провел в закрытом режиме.

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Соратник Путина также отказал в просьбе сфотографироваться Данильченко и Балицкому.

При этом в Бердянске Сергей Кириенко прошелся по городу с местными коллаборантами. Там его уже сопровождал Балицкий.

А Галина Данильченко после визита Кириенко на камеры пропагандистов подала заявку на оформление российского гражданства и получение паспорта РФ.

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