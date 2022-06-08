«Сдают друг друга ФСБшникам». В Мелитополе коллаборанты воюют между собой — журналистка

8 июня, 19:00
Эксклюзив НВ
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Мелитополь (Фото:ria-m.tv)

Мелитополь (Фото:ria-m.tv)

Журналистка из Мелитополя Светлана Зализецкая в эфире Радио НВ рассказала, что существуют две версии, почему в городе произошел ряд мощных взрывов.

«Одна версия, что это были силы сопротивления. Но есть вторая версия, что сами решисты друг друга начинают взрывать, потому что у них самих идут скандалы», — сообщила Зализецкая.

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По ее словам, в городе существует несколько группировок коллаборантов, борющихся между собой за власть:

«Они друг с другом воюют, друг на друга льют [грязь]; „сдают“ то в службу Росгвардии, то в службу ФСБ. У них есть такая война, противостояние».

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Для примера журналистка рассказала историю коллаборанта Тараса Генова, у которого оккупанты «отжали» бизнес:

«Сначала всем рассказывал, что у него за спиной три-пять тысяч человек, которые как только ВСУ зайдет в Мелитополь, будут всех стрелять и не допустят, чтобы они освободили Мелитополь. Служил этим оккупантам. А сейчас он плачет и записывает видосики, что к нему пришли коккупанты, забрали ключи от его предприятия, где у него станки стояли, и ему это никто не возвращает».

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По мнению журналистки, они «сами себя сжирают», а потому вторая версия взрывов, по которой они друг друга истребляют, тоже «имеет право на жизнь».

https://www.youtube.com/watch?v=o87eA3tfhys&t=726s

В оккупированном Мелитополе Запорожской области 4−5 июня звучали мощные взрывы и автоматные очереди, но о пострадавших не сообщается.

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Также 30 мая в Мелитополе прогремел мощный взрыв в районе ТЦ Квартал, где расположен дом коллаборанта Евгения Балицкого. Мэр города Иван Федоров уточнил, что пострадали два коллаборанта, захватившие власть в Терпенновской общине.

В то же время, после взрывов гауляйтер Галина Данильченко попросила уволить ее с должности «начальника военно-гражданской администрации».

Вскоре и псевдогубернатор Евгений Балицкий попросил перевести его с заместителями на территорию оккупированного Крыма, объяснив свою просьбу тем, что «руководить» по области он легко сможет с полуострова.

Редактор: Юлия Козина

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Теги:   Запорожская область Оккупант Мелитополь Война в Украине Радио НВ Война России против Украины Коллаборационизм

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