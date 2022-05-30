Взрыв в центре Мелитополя: СМИ сообщили о трех раненых 30 мая, 10:01 Цей матеріал також доступний українською По предварительным данным, в результате взрыва в Мелитополе пострадали три человека (Фото:РИА Мелитополь)

По предварительным данным, в результате взрыва в оккупированном Мелитополе пострадали три человека: две девушки и мужчина, сообщает РИА Мелитополь.



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Издание пишет, что взрыв вызвал панику у российских оккупантов. В городе по улицам ездит военная техника, воют сирены.

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Местные жители сообщают, что оцеплена центральная площадь. Именно на площади в ДК Шевченко находится так называемая «военно-гражданская администрация» коллаборантов.

В распоряжении РИА Мелитополь появились кадры, на которых видно, как на носилках медики несут раненую. Есть информация, что ранение получила Евгения Зайцева — дочь покойного Олега Балицкго, брата коллаборанта Евгения Балицкого.

Взрывы в Мелитополе прогремели утром 30 мая в районе ТЦ Квартал, где расположен дом коллаборанта Евгения Балицкого, провозгласившего себя «губернатором».

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