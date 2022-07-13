Коллаборанты в Мелитополе обречены на смерть — мэр 13 июля, 14:33 Иван Федоров (Фото:Запорожская ОВА)

Мэр Мелитополя Иван Федоров заявил, что местная коллаборантка Галина Данильченко испугалась нападения ВСУ и неделю не выходила в эфиры пропагандистских СМИ.

У себя в Telegram Федоров сообщил, что вчера поздно вечером пропагандисты вывели Данильченко в эфир. Перед жителями Мелитополя нарисовали картинку благополучия, чтобы заверить, что коллаборанты контролируют ситуацию.

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«После ликвидации военной базы на аэродроме Галина Данильченко была в панике. Опять от всего отказывалась и не хотела нигде появляться. Вчера почти ночью она сделала очередное заявление о том, что ситуация в Мелитополе контролируема. А после этого ночью начались взрывы», — отметил Федоров.

По его словам, все четко понимают, что российские спецслужбы не оставят коллаборантов в живых.

«Эти люди обречены на смерть», — подчеркнул Федоров.

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