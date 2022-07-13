Коллаборанты в Мелитополе обречены на смерть — мэр

13 июля, 14:33
Иван Федоров (Фото:Запорожская ОВА)

Иван Федоров (Фото:Запорожская ОВА)

Мэр Мелитополя Иван Федоров заявил, что местная коллаборантка Галина Данильченко испугалась нападения ВСУ и неделю не выходила в эфиры пропагандистских СМИ.

У себя в Telegram Федоров сообщил, что вчера поздно вечером пропагандисты вывели Данильченко в эфир. Перед жителями Мелитополя нарисовали картинку благополучия, чтобы заверить, что коллаборанты контролируют ситуацию.

Видео дня

«После ликвидации военной базы на аэродроме Галина Данильченко была в панике. Опять от всего отказывалась и не хотела нигде появляться. Вчера почти ночью она сделала очередное заявление о том, что ситуация в Мелитополе контролируема. А после этого ночью начались взрывы», — отметил Федоров.

Читайте также:
Число покушений на коллаборантов в Украине будет расти — Минобороны Британии

По его словам, все четко понимают, что российские спецслужбы не оставят коллаборантов в живых.

«Эти люди обречены на смерть», — подчеркнул Федоров.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Мелитополь Иван Федоров Коллаборант Война России против Украины Коллаборационизм

Эксклюзивы НВ

Илья Пономарев (Фото:Александр Медведев / НВ)
Интервью с Ильей Пономаревым /
Чего боится Путин и какова вероятность, что Россия распадется после войны с Украиной
13 июля, 09:28
Страны
Лиз Трасс, министр иностранных дел Великобритании (Фото:PA Images via Reuters)
Кто такая Лиз Трасс /
Возглавить британский кабмин может амбициозная глава МИД, которая стремится «сделать больно Путину»
13 июля, 09:12
Геополитика
Самой перспективы рака достаточно, чтобы заставить любого содрогнуться (Фото:Zach Lezniewicz/Unsplash)
Остановите это /
Пять привычек, которые могут вызывать рак, а вы о них даже не догадываетесь
13 июля, 07:00
Медицина
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X