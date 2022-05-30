В оккупированном Мелитополе прогремел взрыв в районе дома, где живет коллаборант Балицкий — СМИ 30 мая, 09:00 Цей матеріал також доступний українською Сообщается о мощном взрыве в Мелитополе (Фото:РИА Мелитополь)

Утром 30 мая в центре оккупированного Мелитополя Запорожской области прогремел мощный взрыв, сообщает РИА Мелитополь.

Война России против Украины — главные события 30 мая

Взрыв произошел в районе ТЦ Квартал, где расположен дом коллаборанта Евгения Балицкого, которого оккупанты назначили «губернатором» Запорожской области.

Видео дня

Издание отмечает, что могли сработать украинские диверсанты.

В настоящее время в центре города мелитопольцы наблюдают клубы черного дыма.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.