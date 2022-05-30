В оккупированном Мелитополе прогремел взрыв в районе дома, где живет коллаборант Балицкий — СМИ

30 мая, 09:00
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Сообщается о мощном взрыве в Мелитополе (Фото:РИА Мелитополь)

Сообщается о мощном взрыве в Мелитополе (Фото:РИА Мелитополь)

Утром 30 мая в центре оккупированного Мелитополя Запорожской области прогремел мощный взрыв, сообщает РИА Мелитополь.

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Взрыв произошел в районе ТЦ Квартал, где расположен дом коллаборанта Евгения Балицкого, которого оккупанты назначили «губернатором» Запорожской области.

Видео дня

Издание отмечает, что могли сработать украинские диверсанты.

В настоящее время в центре города мелитопольцы наблюдают клубы черного дыма.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Запорожская область Мелитополь Взрыв Война России против Украины

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