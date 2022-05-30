В оккупированном Мелитополе прогремел взрыв в районе дома, где живет коллаборант Балицкий — СМИ
Сообщается о мощном взрыве в Мелитополе (Фото:РИА Мелитополь)
Утром 30 мая в центре оккупированного Мелитополя Запорожской области прогремел мощный взрыв, сообщает РИА Мелитополь.
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Взрыв произошел в районе ТЦ Квартал, где расположен дом коллаборанта Евгения Балицкого, которого оккупанты назначили «губернатором» Запорожской области.
Издание отмечает, что могли сработать украинские диверсанты.
В настоящее время в центре города мелитопольцы наблюдают клубы черного дыма.
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