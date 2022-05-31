Боится за свою жизнь. После взрывов в Мелитополе коллаборантка Данильченко попросилась в отставку — СМИ

31 мая, 12:03
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По данным СМИ, коллаборантка Галина Данильченко боится за свою жизнь (Фото:РИА Мелитополь)

По данным СМИ, коллаборантка Галина Данильченко боится за свою жизнь (Фото:РИА Мелитополь)

После вчерашних взрывов в Мелитополе среди коллаборантов начался переполох. Издание РИА Мелитополь сообщило, что гауляйтер Галина Данильченко попросилась в отставку.

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Издание отмечает, что Данильченко отказалась от должности «начальника военно-гражданской администрации», так как боится за свою жизнь.

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Уволиться ей предложили с одним условием — сдать спецслужбам Украины, рассказал источник издания.

После этого Данильченко поздно вечером 30 мая вышла в эфир и прочитала все, что ей написали кремлевские пропагандисты.

По инсайдерской информации, следом за автомобилем, который подорвался вчера утром, от ТЦ Квартал двигалось авто с Галиной Данильченко.

Взрыв в Мелитополе прогремел утром 30 мая в районе ТЦ Квартал, где расположен дом коллаборанта Евгения Балицкого, провозгласившего себя «губернатором».

По данным СМИ, ранения получила Евгения Зайцева, которая работает на оккупантов. Она — племянница коллаборанта Балицкого.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Запорожская область Мелитополь Коллаборант Взрыв Война России против Украины

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