Боится за свою жизнь. После взрывов в Мелитополе коллаборантка Данильченко попросилась в отставку — СМИ 31 мая, 12:03 Цей матеріал також доступний українською По данным СМИ, коллаборантка Галина Данильченко боится за свою жизнь (Фото:РИА Мелитополь)

После вчерашних взрывов в Мелитополе среди коллаборантов начался переполох. Издание РИА Мелитополь сообщило, что гауляйтер Галина Данильченко попросилась в отставку.

Война России против Украины — главные события 31 мая

Издание отмечает, что Данильченко отказалась от должности «начальника военно-гражданской администрации», так как боится за свою жизнь.

Видео дня

Уволиться ей предложили с одним условием — сдать спецслужбам Украины, рассказал источник издания.

После этого Данильченко поздно вечером 30 мая вышла в эфир и прочитала все, что ей написали кремлевские пропагандисты.

По инсайдерской информации, следом за автомобилем, который подорвался вчера утром, от ТЦ Квартал двигалось авто с Галиной Данильченко.

Взрыв в Мелитополе прогремел утром 30 мая в районе ТЦ Квартал, где расположен дом коллаборанта Евгения Балицкого, провозгласившего себя «губернатором».

По данным СМИ, ранения получила Евгения Зайцева, которая работает на оккупантов. Она — племянница коллаборанта Балицкого.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.