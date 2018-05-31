В СБУ опровергли информацию о личности "киллера" Бабченко

Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская опровергла информацию, что волонтер, участник боевых действий на Донбассе Алексей Цымбалюк является исполнителем "убийства" российского журналиста Аркадия Бабченко.

Цымбалюк на своей странице в Facebook назвал себя "киллером", который по легенде СБУ убил российского журналиста.

В комментарии Украинской правде Гитлянская заявила, что эта информация является фейком, а "настоящий исполнитель такого бы в Facebook не писал".

"Я не знаю кто это и никакого поста не видела. Относительно настоящей фамилии ничего не могу сказать", - сказала она.

Напомним, что 29 мая вечером полиция сообщила об "убийстве" Аркадия Бабченко на пороге его квартиры в Киеве. Согласно легенде, киллер выстрелил ему в спину.

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На следующий день председатель СБУ Василий Грицак сообщил, что силовики инсценировали убийство Бабченко, чтобы выявить организатора заказного убийства и заказчика. По данным следствия, покушение на Бабченко заказали спецслужбы РФ.

СБУ уже задержала организатора "убийства" Бабченко, им оказался гражданин Украины "Г" Борис Львович Герман. Он планировал осуществить в Украине 30 убийств.

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Аркадий Бабченко - российский военный журналист, издатель журнала Искусство войны. В 2017 году оппозиционный к российским властям Бабченко покинул Россию и переехал сначала в Чехию, а затем в Украину.

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