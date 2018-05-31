Исполнитель "убийства" Бабченко сам пришел в СБУ - журналист

Бывший участник антитеррористической операции, который должен был стать исполнителем убийства Аркадия Бабченко, добровольно сообщил в Службу безопасности Украины о готовящемся покушении, заявил его друг, журналист Родион Шовкошитный.

Об этом он рассказал на своей странице в Facebook.

"Собственно, то, что он пошел в СБУ - это и есть та великая победа, в которой сегодня (30 мая – ред.) было так много "родителей". К этому момента никто ничего и не знал. Если бы на его месте оказался бы другой кто-то, тогда к Аркадию пришел бы реальный убийца. И там уже как карта легла бы", - написал Шовкошитный.

При этом он добавил, что народный депутат Антон Геращенко своими заявлениями чуть не разрушил легенду, что могло стоить жизни ветерану АТО, нанятому для убийства Бабченко.

Шовкошитный отметил, что заявления нардепа противоречили словам жены российского журналиста и снимку с его "трупом".

Напомним, вечером 29 мая полиция сообщила об "убийстве" в Киеве российского журналиста Аркадия Бабченко. Согласно легенде, он погиб в результате трех выстрелов в спину.

По словам главы СБУ Василия Грицака, покушение на Бабченко заказали спецслужбы РФ. После получения соответствующей информации, была проведена спецоперация для защиты жизни журналиста.

По ее завершению Бабченко выступил на брифинге, извинившись перед близкими за доставленные переживания.

СБУ уже задержала организатора покушения на журналиста, им оказался гражданин Украины "Г".

Согласно данным следствия, он предложил своему знакомому участнику АТО $30 тысяч и передал ему половину суммы за непосредственное исполнение преступления, на что тот согласился.

В свою очередь организатора завербовали российские спецслужбы.

При этом он планировал осуществить в Украине еще 30 убийств.

Аркадий Бабченко - российский военный журналист, издатель журнала Искусство войны. Будучи оппозиционно настроенным к властям РФ, в 2017 году он, опасаясь за свою жизнь, покинул Россию и переехал сначала в Чехию, а потом в Украину.

Все подробности об "убийстве" журналиста Бабченко читайте в спецтеме НВ.