Подозреваемый в организации убийства Бабченко фигурирует в другом уголовном деле

В сентябре минувшего года компаньон Германа обратился в полицию из-за незаконного (по его словам) исключения из владельцев Шмайсера

Подозреваемый в организации "убийства" журналиста Аркадия Бабченко исполнительный директор ООО Украинско-немецкое совместное предприятие (УНСП) Шмайсер Борис Герман проходит в качестве подозреваемого в другом уголовном деле.

Речь идет о незаконном исключении другого владельца компании Шмайсер, который владеет 40% акций, также он обвиняется в подделке документов.

Как пишет Интерфакс-Украина со ссылкой на базу судебных решений, старший следователь следственного отдела Киево-Святошинского отдела полиции ходатайствовал перед судом о домашнем аресте исполнительного директора этого предприятия (Германа) за то, что тот, по данным следствия, в середине декабря 2016 года внес в протокол собрания неправдивые данные.

Следователь также обвинил 10%-го участника УНСП (по данным Госреэстра – Герман) в том, что совместно с владельцем на тот момент 50% доли Антониной Капилян они провели без кворума собрание и незаконно исключили из состава владельца 40% Валерия Павлюка. Именно он стал инициатором этого уголовного дела, возбужденного в сентябре 2017 года.

Суд рассмотрел это ходатайство 4 апреля и применил к подозреваемому меру пресечения в виде личного обязательства. Срок действия определения был установлен до 27 мая этого года включительно.

Напомним, подозреваемым в организации покушения на российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко является гражданин Украины Борис Львович Герман. По данным Службы безопасности Украины, Германа завербовали российские спецслужбы. На даный момент улики в этом деле опубликованы не были. Также СБУ обвиняла Германа в подготовке 30 убийств в Украине и подготовке терактов. Следствие просит взять под стражу организатора убийства Бабченко.

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