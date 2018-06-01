Священник, доброволец, волонтер: друг исполнителя "убийства" Бабченко рассказал о его биографии

Ветеран антитеррористической операции Алексей Цымбалюк, которого наняли для убийства российского журналиста Аркадия Бабченко, когда-то был священником.

Об этом в интервью Настоящему времени рассказал его друг, журналист Родион Шовкошитный.

"Он доброволец АТО. У него широкая биография: бывший священник, монах, жил в горах, потом пошел добровольцем в Правый Сектор. До недавнего времени был волонтером", - рассказал он короткую биографию своего товарища.

Шовкошитный также отметил, что, кроме Цымбалюка, подозреваемый в организации убийства Борис Герман пытался завербовать многих военных.

"Герман окучивал многих из числа военнослужащих, у него фирма, которая оружием занимается: то оптику кому-то подбросит, то еще что-то. Так очень легко находить общий язык с людьми", - заявил он.

При этом Шовкошитный добавил, что беспокоится теперь за судьбу своего друга.

"Самый главный вопрос, который беспокоит меня и моих друзей: будет ли с ним все хорошо. Сейчас он в безопасности, ему ничего не угрожает, потому что он под охраной. Но процесс рано или поздно закончится. Что потом будет с ним, мы не знаем", - сказал он.

Напомним, вечером 29 мая полиция сообщила об "убийстве" в Киеве российского журналиста Аркадия Бабченко. Согласно легенде, он погиб в результате трех выстрелов в спину.

По словам главы СБУ Василия Грицака, покушение на Бабченко заказали спецслужбы РФ. После получения соответствующей информации, была проведена спецоперация для защиты жизни журналиста.

По ее завершению Бабченко выступил на брифинге, извинившись перед близкими за доставленные переживания.

СБУ уже задержала организатора покушения на журналиста, им оказался гражданин Украины "Г".

Позже стало известно, что речь идет об исполнительном директоре украинско-немецкого СП Шмайсер Борисе Германе.

Согласно данным следствия, он предложил своему знакомому участнику АТО $30 тысяч и передал ему половину суммы за непосредственное исполнение преступления, на что тот согласился.

Исполнителем убийства должен был стать ветеран АТО Алексей Цымбалюк, который сам сообщил об этом в СБУ.

В свою очередь организатора завербовали российские спецслужбы.

При этом он планировал осуществить в Украине еще 30 убийств.

Аркадий Бабченко - российский военный журналист, издатель журнала Искусство войны. Будучи оппозиционно настроенным к властям РФ, в 2017 году он, опасаясь за свою жизнь, покинул Россию и переехал сначала в Чехию, а потом в Украину.

Все подробности об "убийстве" журналиста Бабченко читайте в спецтеме НВ.