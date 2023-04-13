«Опасная вещь». Данилов прокомментировал данные о четырех сценариях в войне из утечки документов США 13 апреля, 09:24 Алексей Данилов (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Секретарь СНБО Алексей Данилов назвал появление информации из «утечки» документов Пентагона о четырех сценариях в полномасштабной войне, которые анализировали США, «опасным» и посоветовал не обращать на них внимания.

Об этом он сказал в эфире телемарафона 12 апреля.

По словам Данилова, это «апокалиптические» сценарии, которые «крайне сложны» и для того, чтобы они начали двигаться, должны быть определенные обстоятельства. Он подчеркнул: они предусматривают, что невозможное может стать возможным — «от этого и нужно отталкиваться».

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«Я не знаю, зачем они это сделали. Первое — это точно не наш сценарий. Это довольно неприятная вещь, когда пишут о тех или иных руководителях нашей страны. Я не знаю вообще, зачем это появилось. Это очень опасная вещь. Я бы не хотел проговаривать этот вопрос и советовал бы всем не обращать внимание на такие сценарии», — сказал секретарь СНБО.

Накануне NYT рассказала, что в одном из «слитых» документов США оценивали четыре гипотетических «неожиданных» сценария и то, как они могут повлиять на ход развязанной Россией полномасштабной войны против Украины.

Среди них: смерть российского диктатора Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского, смена руководства в вооруженных силах РФ и «удар Украины по Кремлю».

6 апреля New York Times сообщила, что в соцсетях распространяются секретные военные документы США месячной давности, якобы содержащие оперативные отчеты и оценки возможностей украинской армии и планы США и НАТО по подготовке защитников Украины к контрнаступлению.

В украинской разведке заявили, что документы — подделка и спецоперация спецслужб РФ. Документы с данными о потерях Украины и России, по оценке источников NYT, могли быть сфальсифицированы.



На следующий день в соцсетях обнаружили новую партию «секретных документов» США, которые якобы описывают принципы национальной безопасности Штатов, связанные с войной России против Украины, Китаем и Ближним Востоком.

В США расследуют утечку секретных документов: в Пентагоне пытаются определить ее масштабы и считают, что публикация документов в Сети «очень серьезная угроза для национальной безопасности».