США оценили четыре «неожиданных» сценария войны против Украины: больше всего боятся «удара по Кремлю» — NYT 12 апреля, 12:28 Здание Пентагона (Фото:defense.gov)

В одном из «слитых документов» Пентагона говорится о четырех сценариях и о том, как они могут повлиять на ход развязанной Россией полномасштабной войны против Украины. Об этом сообщает The New York Times.

NYT пишет, что в этом документе разведывательное управление Минобороны США выделило гипотетические «неожиданные» сценарии ["wild card" scenarios]. На нем стоит дата 24 февраля и надпись «One year» — это указывает на то, что анализ проводили через год после начала вторжения.

Видео дня

Описано, как каждый из сценариев может потенциально привести к эскалации войны, ее завершению путем переговоров или не иметь существенного влияния на ход.

Согласно документу, среди сценариев: смерть российского диктатора Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского, смена руководства в вооруженных силах РФ и «удар Украины по Кремлю». Последний, как отмечает газета, особенно беспокоит администрацию Джо Байдена и является одной из причин, почему Вашингтон «неохотно передает Киеву ракеты большей дальности».

«Это событие может привести к эскалации, когда Путин в ответ на общественный резонанс начнет полномасштабную военную мобилизацию и рассмотрит возможность применения тактического ядерного оружия. Или же опасения общества могут заставить его пойти на переговоры по урегулированию войны», — пишет NYT.

Газета отмечает, что такое продумывание типичное для разведслужб, а США не дают оценку, какой из сценариев может быть самым вероятным. Американские официальные лица не рассказали NYT, соответствует ли информация в документе действительности, но его подлинность не отвергли.

6 апреля New York Times сообщила, что в соцсетях распространяются секретные военные документы США месячной давности, якобы содержащие оперативные отчеты и оценки возможностей украинской армии и планы США и НАТО по подготовке защитников Украины к контрнаступлению.

В украинской разведке заявили, что документы — подделка и спецоперация спецслужб РФ. Документы с данными о потерях Украины и России, по оценке источников NYT, могли быть сфальсифицированы.



На следующий день в соцсетях обнаружили новую партию «секретных документов» США, которые якобы описывают принципы национальной безопасности Штатов, связанные с войной России против Украины, Китаем и Ближним Востоком.

В США расследуют утечку секретных документов: в Пентагоне пытаются определить ее масштабы и считают, что публикация документов в Сети «очень серьезная угроза для национальной безопасности».