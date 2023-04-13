Отправлял документы в чат. За утечкой «секретных данных» США стоит «любитель оружия», работавший на военной базе — The Washington Post 13 апреля, 07:56 Здание Пентагона (Фото:REUTERS/Tom Brenner)

За утечкой секретных данных США стоит молодой «любитель оружия», который поделился особо секретными документами с группой далеких знакомых, искавших общения во время изоляции из-за пандемии, пишет The Washington Post.

По данным издания, объединенная интересом «к оружию, военному снаряжению и Богу», группа из примерно 200 человек, в основном мужчин и мальчиков, в 2020 году сформировала закрытый клуб на популярной среди геймеров онлайн-платформе Discord.

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«Но в прошлом году они не обратили особого внимания, когда человек, которого некоторые называют OG, опубликовал сообщение, наполненное странными акронимами и жаргоном», — говорится в статье.

По словам одного из участников чата, слова были незнакомы, и мало кто прочитал длинную записку. OG утверждал, что «знает секреты, которые правительство скрывало от простых людей».

«Участник внимательно прочитал сообщение OG, и еще сотни, которые, по его словам, регулярно отправлялись в течение нескольких месяцев», — пишет издание.

Он заявил, что это были «почти дословные стенограммы секретных разведывательных документов», которые, по словам OG, он получил на своей работе на «военной базе».

OG утверждал, что он провел по крайней мере часть своего дня в охраняемом объекте, где запрещены мобильные телефоны и другие электронные устройства, которые могут быть использованы для документирования секретной информации, хранящейся в правительственных компьютерных сетях или распечатываемой с принтеров.

По словам участника, он аннотировал некоторые напечатанные от руки документы, «переводя для непосвященных заумные разведывательные речи».

Например, объясняя, что «NOFORN» означает, что информация в документе настолько конфиденциальна, что ею нельзя делиться с иностранными гражданам.

OG заявил группе, что «часами работал над составлением секретных документов, чтобы поделиться ими со своими товарищами на сервере Discord».

Издание пишет, что чат был «убежищем от пандемии, особенно для подростков-геймеров, запертых в своих домах и отрезанных от своих друзей из реального мира».

«Участники обменивались мемами, оскорбительными шутками и пустой болтовней. Они вместе смотрели фильмы, шутили и молились. Но OG также читал им лекции о мировых делах и секретных правительственных операциях», — говорится в статье.

По словам участника чата, OG хотел «держать нас в курсе» и думал, что его «инсайдерские знания» обеспечат другим защиту от беспокойного мира вокруг них.

«Он умный человек. Он, конечно, знал, что делал, когда размещал эти документы. Это не были случайные утечки», — сказал участник.

Расшифрованные документы, опубликованные OG, касались ряда деликатных тем, которые могли видеть только люди, прошедшие многомесячную проверку биографических данных. По его словам, поступали сверхсекретные отчеты о местонахождении и передвижениях высокопоставленных политических лидеров, а также тактические сводки о вооруженных силах.

По данным журналистов, когда перечитывать сотни секретных файлов вручную стало слишком утомительно, он начал выкладывать сотни фотографий самих документов.

Теперь же фотографии распечатанных секретных документов, которые сейчас видят миллионы, могут дать подсказки федеральным агентам, разыскивающим OG.

По словам члена группы, OG не был враждебен правительству США, и он настаивал на том, что не работает в интересах какой-либо страны.

«Он не российский оперативник. Он не украинский оперативник», — сказал член группы.

Единственное, чего не должны были делать участники сервера, — это говорить о секретах, которыми делился с ними OG, включая секретные документы.

«Большинство людей на сервере были достаточно умны, чтобы понять, что… их не следует размещать где-либо еще», — сказал член группы.

При этом один из участников заявил, что все же в группе были иностранные граждане — в том числе из России и Украины, что является нарушением предупреждения NOFORN, напечатанного в верхней части многих документов, которыми поделилась OG.

По оценкам члена группы, на сервере находились люди из Европы, Азии и Южной Америки.

По его словам, те, кто проявлял наибольший интерес к секретным материалам, были в основном из «Восточного блока и постсоветских стран».

Издание указывает, что в течение многих лет сотрудники американской контрразведки рассматривали игровые платформы как магнит для шпионов.

«Российских разведчиков подозревают в том, что они подружились с геймерами, которые, по их мнению, работают на спецслужбы, и подталкивали их к разглашению секретной информации», — сказал высокопоставленный американский чиновник, выступая на условиях анонимности, чтобы обсудить секретную информацию.

Неясно, увенчались ли успехом какие-либо из этих попыток. Но если бы иностранные оперативники получили приглашение на сервер OG, они могли бы свободно просматривать документы и делать их копии, как это сделали некоторые члены организации.

Всю зиму OG загружал документы на сервер. Никто не говорил о том, чтобы поделиться ими в другом месте. Однако, 28 февраля без ведома группы другой пользователь-подросток с сервера Thug Shaker Central разместил несколько десятков фотографий с изображением секретных документов на другом сервере Discord, связанном с YouTuber «wow_mao».

4 марта десять документов появились на Minecraft Earth Map, сервере Discord, посвященном популярной видеоигре.

«Секретные и сверхсекретные документы теперь были доступны тысячам пользователей Discord, однако американские власти обратят внимание на утечку только через месяц», — говорится в материале.

Тем временем OG перестал делиться изображениями в середине марта. 5 апреля секретные документы с оценкой войны в Украине были размещены на российских каналах Telegram и платформе досок объявлений 4chan, а также начали переходить в Twitter.

По словам одного из участников чата, незадолго до того, как New York Times впервые сообщила об утечке, OG пришел на сервер «в бешенстве, что для него необычно».

«Он сказал, что что-то случилось, и молился Богу, чтобы это событие не произошло… Но теперь все в руках Божьих», — рассказал участник чата.

6 апреля The New York Times со ссылкой на представителей администрации Джо Байдена сообщила, что Пентагон расследует утечку секретных документов о планах США и НАТО по подготовке украинских военных к контрнаступлению. Засекреченные материалы появились в Twitter и Telegram.

В документах нет конкретных планов боевых действий, например, как когда и где Украина намерена начать наступление, многие данные устарели. Однако определенную полезную информацию оккупанты могут извлечь, пишет газета.

Также часть документов, где содержатся данные о российских и украинских потерях, по оценке источников NYT похожа на сфальсифицированную.

7 апреля NYT сообщила о повторном «сливе» секретных документов в социальные сети, там якобы описаны принципы национальной безопасности США, связанные с войной в Украине, Китаем и Ближним Востоком.

Это второй большой «слив» за несколько дней, что вызвало беспокойство в Пентагоне и смятение в администрации Байдена, отмечает издание.



Глава Минобороны США Ллойд Остин говорил, что украинские силы имеют хорошие шансы на успешное контрнаступление этой весной. Позже министр обороны Украины Алексей Резников отметил, что контрнаступление должно начаться в апреле-мае этого года по нескольким направлениям.