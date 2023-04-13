«Россия выглядит позорно, остальные — тоже не очень». Почему утекшие в Сеть «слайды Пентагона», скорее всего, правда — Яковина

13 апреля, 09:00
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Пентагон, вид сверху (Фото:REUTERS/Joshua Roberts/File Photo)

Пентагон, вид сверху (Фото:REUTERS/Joshua Roberts/File Photo)

В разведданных из Минобороны США, которые попали в Интернет, содержится много информации, которая неприятна для Российской Федерации, но и остальные упоминаемые там страны характеризуются не лучшим образом. Такая беспристрастность говорит в пользу версии о правдивости файлов, сказал в эфире Radio NV международный обозреватель Иван Яковина.

Сфотографированные и выложенные в Интернет слайды с презентаций в Пентагоне, в основном реальные, считает журналист.

Редактор: Николай Поддубный

Теги:   Российская армия Пентагон Утечка информации Контрнаступление Война России против Украины

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