В разведданных из Минобороны США, которые попали в Интернет, содержится много информации, которая неприятна для Российской Федерации, но и остальные упоминаемые там страны характеризуются не лучшим образом. Такая беспристрастность говорит в пользу версии о правдивости файлов, сказал в эфире Radio NV международный обозреватель Иван Яковина.