Во Франции расшифровали черный ящик с вертолета, на котором разбилось руководство МВД в Броварах 3 марта, 16:06 В авиакатастрофе в Броварах погибли 14 человек (Фото:REUTERS / Nacho Doce)

«Черный ящик» с вертолета, при крушении которого 18 января погибло руководство МВД, расшифровали во Франции. Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль во время пресс-конференции в пятницу, 3 марта.

«Для меня лично это великая трагедия. Я потерял друзей в этой катастрофе. К сожалению, погибли и люди, которые были в этом месте в это время, дети. Продолжается расследование. „Черный ящик“ был найден, был отправлен во Францию для соответствующей расшифровки. Данные получены, они есть у следствия. Следствие продолжается, я так же, как и вы, хочу дождаться результатов и увидеть аргументированные ответы на ряд вопросов», — сказал Шмигаль.



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По словам премьера, сейчас публичной информации нет, результаты следствия могут появиться в ближайшее время. Шмыгаль сказал, что уже есть четкие данные о техническом состоянии вертолета и качественные материалы с черного ящика.

«Следствие уже дальше обрабатывает детали, думаю, что [мы] получим ответы в ближайшее время», — добавил он.

Ранее новый глава МВД Игорь Клименко заявил, что первые результаты расследования авиакатастрофы в Броварах могут появиться через месяц-полтора.

Утром 18 января в Броварах возле детского сада упал и разбился вертолет ГСЧС, на борту которого находилось в том числе руководство МВД Украины, летевшее в Харьковскую область.

В авиакатастрофе погибли министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, государственный секретарь МВД Юрий Лубкович. Всего погибли 14 человек, среди них один ребенок.

В СБУ озвучили три версии авиакатастрофы вертолета в Броварах:

нарушение правил полета;

техническая неисправность вертолета;

преднамеренные действия по уничтожению транспортного средства.