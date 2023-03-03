Во Франции расшифровали черный ящик с вертолета, на котором разбилось руководство МВД в Броварах

3 марта, 16:06
Поделиться:
В авиакатастрофе в Броварах погибли 14 человек (Фото:REUTERS / Nacho Doce)

В авиакатастрофе в Броварах погибли 14 человек (Фото:REUTERS / Nacho Doce)

«Черный ящик» с вертолета, при крушении которого 18 января погибло руководство МВД, расшифровали во Франции. Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль во время пресс-конференции в пятницу, 3 марта.

«Для меня лично это великая трагедия. Я потерял друзей в этой катастрофе. К сожалению, погибли и люди, которые были в этом месте в это время, дети. Продолжается расследование. „Черный ящик“ был найден, был отправлен во Францию для соответствующей расшифровки. Данные получены, они есть у следствия. Следствие продолжается, я так же, как и вы, хочу дождаться результатов и увидеть аргументированные ответы на ряд вопросов», — сказал Шмигаль.

Видео дня

Читайте также:
Закупка времен Авакова. Как в Украину попали французские вертолеты EC225 Super Puma и что стоит о них знать после катастрофы в Броварах

По словам премьера, сейчас публичной информации нет, результаты следствия могут появиться в ближайшее время. Шмыгаль сказал, что уже есть четкие данные о техническом состоянии вертолета и качественные материалы с черного ящика.

«Следствие уже дальше обрабатывает детали, думаю, что [мы] получим ответы в ближайшее время», — добавил он.

Ранее новый глава МВД Игорь Клименко заявил, что первые результаты расследования авиакатастрофы в Броварах могут появиться через месяц-полтора.

Читайте также:
Почему погибло руководство МВД? Авиаэксперт проанализировал все версии авиакатастрофы в Броварах

Утром 18 января в Броварах возле детского сада упал и разбился вертолет ГСЧС, на борту которого находилось в том числе руководство МВД Украины, летевшее в Харьковскую область.

В авиакатастрофе погибли министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, государственный секретарь МВД Юрий Лубкович. Всего погибли 14 человек, среди них один ребенок.

Читайте также:
Трагедия в Броварах. NV напоминает биографии погибших главы МВД Монастырского, его заместителя Енина и госсекретаря Лубковича

В СБУ озвучили три версии авиакатастрофы вертолета в Броварах:

  • нарушение правил полета;
  • техническая неисправность вертолета;
  • преднамеренные действия по уничтожению транспортного средства.
https://www.youtube.com/embed/gB7ONJiWrFQ
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Вертолет МВД Украины Авиакатастрофа Бровары Черный ящик Крушение Денис Шмыгаль

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X