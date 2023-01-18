Названы имена членов экипажа и пассажиров разбившегося в Броварах вертолета
По последним данным, жертвами трагедии стали около 16 человек, в том числе трое детей (Фото:REUTERS//Yan Dobronosov)
Стали известны имена членов экипажа и пассажиров вертолета с руководством МВД Украины, разбившегося в Броварах Киевской области.
Кроме министра внутренних дел Дениса Монастырского, его первого заместителя Евгения Енина и госсекретаря Юрия Лубковича, на борту находились сотрудники ведомства Татьяна Шутяк и Михаил Павлушко.
Об этом рассказал замглавы МВД Богдан Драпятый.
Еще одним погибшим оказался фотограф Николай Анацкий.
В свою очередь в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям назвали имена экипажа вертолета.
«Погиб наш экипаж: Александр Василенко, Константин Коваленко, Иван Касьянов», — говорится в Facebook главы ГСЧС Сергея Крука.
Всего же, согласно последним данным, жертвами авиакатастрофы стали около 16 человек, в том числе трое детей.
Вертолет Super Puma с руководством МВД упал в районе детвкого сада и жалого многоквартирного дома.
Как сообщили в Национальной полиции, он направлялся в Харьковскую область.