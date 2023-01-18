Названы имена членов экипажа и пассажиров разбившегося в Броварах вертолета 18 января, 14:33 По последним данным, жертвами трагедии стали около 16 человек, в том числе трое детей (Фото:REUTERS//Yan Dobronosov)

Стали известны имена членов экипажа и пассажиров вертолета с руководством МВД Украины, разбившегося в Броварах Киевской области.

Кроме министра внутренних дел Дениса Монастырского, его первого заместителя Евгения Енина и госсекретаря Юрия Лубковича, на борту находились сотрудники ведомства Татьяна Шутяк и Михаил Павлушко.

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Об этом рассказал замглавы МВД Богдан Драпятый.

Еще одним погибшим оказался фотограф Николай Анацкий.

В свою очередь в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям назвали имена экипажа вертолета.

«Погиб наш экипаж: Александр Василенко, Константин Коваленко, Иван Касьянов», — говорится в Facebook главы ГСЧС Сергея Крука.

Всего же, согласно последним данным, жертвами авиакатастрофы стали около 16 человек, в том числе трое детей.

Вертолет Super Puma с руководством МВД упал в районе детвкого сада и жалого многоквартирного дома.

Как сообщили в Национальной полиции, он направлялся в Харьковскую область.