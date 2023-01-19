Борт, разбившийся в Броварах. Как в Украину попали французские вертолеты EC225 Super Puma и что стоит о них знать
Аналогичный вертолет ГСЧС Airbus Helicopters H225 (он же EC225 Super Puma) разбился в Броварах 18 января 2023 года (Фото:МВД, архивное фото)
Авиакатастрофа в Броварах унесла жизни 14 человек, включая руководство МВД и одного ребенка. В МВД пояснили, что для выяснения причин трагедии необходимо время, однако уже известна модель вертолета ГСЧС, потерпевшего крушение — это вертолет EC 225 Super Puma.
СБУ рассматривает три версии катастрофы: нарушение правил полета, техническая неисправность вертолета или умышленные действия по уничтожению транспортного средства.
NV рассказывает, что известно о вертолетах EC225 Super Puma (они же Airbus Helicopters H225), которые Украина закупила во времена Арсена Авакова во главе МВД.
Официальная информация о погибшем борте
В ГСЧС официально подтвердили, что в Броварах разбился вертолет ЕС 225 (Eurocopter EC 225 Super Puma), вертолет компании Airbus Helicopters. Вертолет принадлежал Государственной службе по чрезвычайным ситуациям и имел бортовой номер 54.
Этот борт не был новым: ранееего уже неоднократно использовали в различных задачах ГСЧС, в частности для транспортировки личного состава в места чрезвычайных ситуаций.
"Среди авиационных судов системы МВД этот борт чаще всего использовался ввиду возможности одновременно перевозить достаточное количество людей. Экипаж судна был подготовлен для выполнения задач в сложных условиях, имел необходимое количество часов налетов именно на вертолетах ЕС-225», — рассказали в ГСЧС.
Спикер Воздушных сил Юрий Игнат подтвердил, что вертолет принадлежал к партии геликоптеров, которые «передали нам наши французские партнеры». Игнат напомнил, что летательные аппараты сейчас имеют все силовые структуры, а эти вертолеты иностранного производства были предназначены именно для ГСЧС и структур МВД. «Также они занимались разными специальными задачами, не только внутри страны, но и ближе к боевым действиям», – рассказал Игнат.
На борту находились девять человек, все они погибли. Это шесть представителей МВД, включая руководство министерства, и три члена экипажа вертолета:
- Александр Василенко - командир воздушного судна, инструктор авиационной эскадрильи специального назначения на вертолетах;
- Константин Коваленко – пилот авиационной эскадрильи специального назначения на вертолетах;
- Иван Касьянов – бортовой механик авиационной эскадрильи специального назначения на вертолетах, прапорщик службы гражданской защиты.
Технические характеристики вертолета EC 225 Super Puma и его путь в Украину
Eurocopter EC225 Super Puma – это дальнемагистральный пассажирский вертолет, разработанный французской компанией Airbus Helicopters. С 2015 года такие вертолеты называют Airbus Helicopters H225.
Вертолет является двухмоторным и достаточно вместительным. Он способен переносить до 24 пассажиров, 2 пилотов и одного бортпроводника в зависимости от варианта комплектования.
Такие вертолеты используют немало западных стран.
EC 225 Super Puma — преемник многоцелевого французского вертолета AS 332 Super Puma, который использовался в 1980-90-х годах. По сравнению с предшественником, он имеет новую технологию ротора, другие двигатели и коробку передач, интегрированную полетную систему. Соответственно вертолеты EC225 получили более высокую скорость полета, большее удобство для пассажиров, лучшую авиабезопасность и меньшие операционные расходы.
Основные характеристики вертолета Super Puma
- Экипаж: 2 пилота
- Пассажироемкость: до 24 пасс + 1 стюард
- Длина: 19,5 м
- Высота: 4,97 м
- Диаметр несущего винта: 16,2 м
- Масса пустого: 5256 кг
- Максимальная взлетная масса: 11200 кг
- Полезная нагрузка: 11000 кг
- Силовая установка: 2 x турбовальный Turbomeca Makila 2A1 ( 1776 кВт)
Грузовой отсек
- объем: 6,8 м³
- длина: 3,42 м
- ширина: 1,4 м
- высота: 1,22 м
- площадь пола: 4,72 м²
Летные характеристики
- Крейсерская скорость: 260,5 км/ч
- Боевой радиус: 857
- Перегонная дальность: 985 км
- Скороподъемность: 8,7 м/с
Закупка времен Авакова: как вертолеты EC225 Super Puma оказались в Украине
Самолеты Airbus Н225 Super Puma с 2018 года в Украину поставляла Франция, напоминает BBC News Украина. Тогда контракт общей стоимостью 551 млн евро подписал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.
Украина получила 55 вертолетов Super Puma, 21 из них — именно модель H225 Их закупали для Нацполиции, Национальной гвардии Украины, ГСЧС и Государственной пограничной службы Украины. Купленные машины были произведены в 2009-2012 годах.
Тогда планировалось, что основными задачами вертолетных подразделений МВД будут аэромедицинская эвакуация, спасательные операции, поддержание общественного порядка, антитеррористические и специальные операции, охрана государственной границы и поддержание безопасности на дорогах.
Первые два таких вертолета начали работать в ГСЧС и Нацгвардии с декабря 2018, именно тогда об этом объявил Аваков.
Аваков планировал, что в Украине заработают 15 вертолетных баз и центр обслуживания Airbus Helicopters.
Французские вертолеты поставлялись в Украину не новыми, объясняет BBC News Украина. Согласно контракту, воздушные суда модели H225 имели степень износа основных узлов и агрегатов 50%.
Для нужд Украины их капитально ремонтировали и модернизировали для поисково-спасательных операций и транспортировки. Так, в 2021 году сообщалось, что ряд вертолетов Н225 Super Puma модернизировали в Румынии на предприятии Airbus в городе Гимбав. В частности это были борта для ГСЧС и Нацгвардии. Работы включали капитальную проверку для возврата в эксплуатацию вертолетов и установку специального оборудования, такого как оптико-электронная станция, прожектор, лебедка и т.д.
Журналист Юрий Николов напомнил, что еще в 2018 году проект Наші гроші рассказал, что несколько европейских стран – в частности Норвегия и Польша – отказались от использования Airbus Helicopters H225. Это произошло после авиакатастрофы вертолета этой модели в Норвегии (погибли 13 человек).
Корреспондент ВВС Павел Аксенов напомнил, что причиной крушения в Норвегии стало разрушение шестерни в редукторе несущего винта. «Это было, вероятно, конструкционным дефектом, который испортил репутацию именно этой модели. Тогда в ходе расследования "приземлили" парк гражданских H225, запрет впоследствии сняли. Были сделаны выводы, в конструкцию этого элемента внесли изменения, приняты новые стандарты проверок и режимов работы, но несколько стран отказались от этих вертолетов», - напомнил Аксенов.
Украина, однако, не отказывалась от контракта с Францией. «В соглашении [о закупке вертолетов для МВД] прописали, что 34 вертолета должны быть новыми, а 21 — подержанными, 2007-2012 годов выпуска со степенью износа 50%. Использованными были именно те, которые летали в Норвегии», — утверждает Николов.
В декабре 2020 года ГСЧС сообщала, что все полученные вертолеты активно привлекались для выполнения соответствующих задач. В частности, их использовали при ликвидации масштабных пожаров на территории Чернобыльской зоны, Житомирской и Луганской областей, при ликвидации последствий дождевых паводков в Карпатах, для выполнения рейсов санитарной авиации, а также для дежурств во время мер по обеспечению безопасности на местных выборах в Украине.