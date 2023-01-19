Борт, разбившийся в Броварах. Как в Украину попали французские вертолеты EC225 Super Puma и что стоит о них знать 19 января, 09:29 Сюжет Аналогичный вертолет ГСЧС Airbus Helicopters H225 (он же EC225 Super Puma) разбился в Броварах 18 января 2023 года (Фото:МВД, архивное фото)

Авиакатастрофа в Броварах унесла жизни 14 человек, включая руководство МВД и одного ребенка. В МВД пояснили, что для выяснения причин трагедии необходимо время, однако уже известна модель вертолета ГСЧС, потерпевшего крушение — это вертолет EC 225 Super Puma.

СБУ рассматривает три версии катастрофы: нарушение правил полета, техническая неисправность вертолета или умышленные действия по уничтожению транспортного средства.

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NV рассказывает, что известно о вертолетах EC225 Super Puma (они же Airbus Helicopters H225), которые Украина закупила во времена Арсена Авакова во главе МВД.

Официальная информация о погибшем борте

В ГСЧС официально подтвердили, что в Броварах разбился вертолет ЕС 225 (Eurocopter EC 225 Super Puma), вертолет компании Airbus Helicopters. Вертолет принадлежал Государственной службе по чрезвычайным ситуациям и имел бортовой номер 54.

Этот борт не был новым: ранееего уже неоднократно использовали в различных задачах ГСЧС, в частности для транспортировки личного состава в места чрезвычайных ситуаций.

"Среди авиационных судов системы МВД этот борт чаще всего использовался ввиду возможности одновременно перевозить достаточное количество людей. Экипаж судна был подготовлен для выполнения задач в сложных условиях, имел необходимое количество часов налетов именно на вертолетах ЕС-225», — рассказали в ГСЧС.

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат подтвердил, что вертолет принадлежал к партии геликоптеров, которые «передали нам наши французские партнеры». Игнат напомнил, что летательные аппараты сейчас имеют все силовые структуры, а эти вертолеты иностранного производства были предназначены именно для ГСЧС и структур МВД. «Также они занимались разными специальными задачами, не только внутри страны, но и ближе к боевым действиям», – рассказал Игнат.

На борту находились девять человек, все они погибли. Это шесть представителей МВД, включая руководство министерства, и три члена экипажа вертолета:

Александр Василенко - командир воздушного судна, инструктор авиационной эскадрильи специального назначения на вертолетах;

Константин Коваленко – пилот авиационной эскадрильи специального назначения на вертолетах;

Иван Касьянов – бортовой механик авиационной эскадрильи специального назначения на вертолетах, прапорщик службы гражданской защиты.

Технические характеристики вертолета EC 225 Super Puma и его путь в Украину

Eurocopter EC225 Super Puma – это дальнемагистральный пассажирский вертолет, разработанный французской компанией Airbus Helicopters. С 2015 года такие вертолеты называют Airbus Helicopters H225.

Вертолет является двухмоторным и достаточно вместительным. Он способен переносить до 24 пассажиров, 2 пилотов и одного бортпроводника в зависимости от варианта комплектования.

Такие вертолеты используют немало западных стран.

EC 225 Super Puma — преемник многоцелевого французского вертолета AS 332 Super Puma, который использовался в 1980-90-х годах. По сравнению с предшественником, он имеет новую технологию ротора, другие двигатели и коробку передач, интегрированную полетную систему. Соответственно вертолеты EC225 получили более высокую скорость полета, большее удобство для пассажиров, лучшую авиабезопасность и меньшие операционные расходы.

Основные характеристики вертолета Super Puma

Экипаж: 2 пилота



Пассажироемкость: до 24 пасс + 1 стюард

Длина: 19,5 м

Высота: 4,97 м

Диаметр несущего винта: 16,2 м

Масса пустого: 5256 кг

Максимальная взлетная масса: 11200 кг

Полезная нагрузка: 11000 кг

Силовая установка: 2 x турбовальный Turbomeca Makila 2A1 ( 1776 кВт)

Грузовой отсек

объем: 6,8 м³



длина: 3,42 м

ширина: 1,4 м

высота: 1,22 м

площадь пола: 4,72 м²

Летные характеристики

Крейсерская скорость: 260,5 км/ч



Боевой радиус: 857

Перегонная дальность: 985 км

Скороподъемность: 8,7 м/с

Закупка времен Авакова: как вертолеты EC225 Super Puma оказались в Украине

Самолеты Airbus Н225 Super Puma с 2018 года в Украину поставляла Франция, напоминает BBC News Украина. Тогда контракт общей стоимостью 551 млн евро подписал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Украина получила 55 вертолетов Super Puma, 21 из них — именно модель H225 Их закупали для Нацполиции, Национальной гвардии Украины, ГСЧС и Государственной пограничной службы Украины. Купленные машины были произведены в 2009-2012 годах.

Тогда планировалось, что основными задачами вертолетных подразделений МВД будут аэромедицинская эвакуация, спасательные операции, поддержание общественного порядка, антитеррористические и специальные операции, охрана государственной границы и поддержание безопасности на дорогах.



Первые два таких вертолета начали работать в ГСЧС и Нацгвардии с декабря 2018, именно тогда об этом объявил Аваков.

Аваков планировал, что в Украине заработают 15 вертолетных баз и центр обслуживания Airbus Helicopters.



Французские вертолеты поставлялись в Украину не новыми, объясняет BBC News Украина. Согласно контракту, воздушные суда модели H225 имели степень износа основных узлов и агрегатов 50%.



Для нужд Украины их капитально ремонтировали и модернизировали для поисково-спасательных операций и транспортировки. Так, в 2021 году сообщалось, что ряд вертолетов Н225 Super Puma модернизировали в Румынии на предприятии Airbus в городе Гимбав. В частности это были борта для ГСЧС и Нацгвардии. Работы включали капитальную проверку для возврата в эксплуатацию вертолетов и установку специального оборудования, такого как оптико-электронная станция, прожектор, лебедка и т.д.

Журналист Юрий Николов напомнил, что еще в 2018 году проект Наші гроші рассказал, что несколько европейских стран – в частности Норвегия и Польша – отказались от использования Airbus Helicopters H225. Это произошло после авиакатастрофы вертолета этой модели в Норвегии (погибли 13 человек).

Корреспондент ВВС Павел Аксенов напомнил, что причиной крушения в Норвегии стало разрушение шестерни в редукторе несущего винта. «Это было, вероятно, конструкционным дефектом, который испортил репутацию именно этой модели. Тогда в ходе расследования "приземлили" парк гражданских H225, запрет впоследствии сняли. Были сделаны выводы, в конструкцию этого элемента внесли изменения, приняты новые стандарты проверок и режимов работы, но несколько стран отказались от этих вертолетов», - напомнил Аксенов.

Украина, однако, не отказывалась от контракта с Францией. «В соглашении [о закупке вертолетов для МВД] прописали, что 34 вертолета должны быть новыми, а 21 — подержанными, 2007-2012 годов выпуска со степенью износа 50%. Использованными были именно те, которые летали в Норвегии», — утверждает Николов.

В декабре 2020 года ГСЧС сообщала, что все полученные вертолеты активно привлекались для выполнения соответствующих задач. В частности, их использовали при ликвидации масштабных пожаров на территории Чернобыльской зоны, Житомирской и Луганской областей, при ликвидации последствий дождевых паводков в Карпатах, для выполнения рейсов санитарной авиации, а также для дежурств во время мер по обеспечению безопасности на местных выборах в Украине.

