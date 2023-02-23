Авиакатастрофа в Броварах: глава МВД рассказал, когда будут первые результаты расследования

23 февраля, 15:52
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Во время крушения вертолета в Броварах погиб глава МВД Денис Монастырский и его первый заместитель Евгений Енин (Фото:Valentyn Ogirenko/Reuters)

Во время крушения вертолета в Броварах погиб глава МВД Денис Монастырский и его первый заместитель Евгений Енин (Фото:Valentyn Ogirenko/Reuters)

Первые результаты расследования авиакатастрофы в Броварах, в которой погиб министр внутренних дел Денис Монастырский, будут через месяц-полтора.

Об этом сообщил нынешний глава МВД Игорь Клименко в эфире национального телемарафона.

По его словам, общая картина будет после того, как правоохранители получат результаты экспертизы.

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«Как только будут закончены все экспертизы, которые мы проводили частично с нашими коллегами из Франции из Airbus, как только будут закончены все расследования у нас в Украине, тогда будет общая картина, которую прокуроры и представители ГБР и СБУ смогут донести до широкой публики и результаты», — резюмировал Клименко.

8 января утром в Броварах возле детского сада упал и разбился вертолет ГСЧС, на борту которого находилось в том числе руководство МВД Украины, летевшее в Харьковскую область.

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В авиакатастрофе погибли министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, государственный секретарь МВД Юрий Лубкович.

Всего погибли 14 человек, из них один ребенок.

В СБУ озвучили три версии авиакатастрофы вертолета в Броварах:

  • нарушение правил полета;
  • техническая неисправность вертолета;
  • преднамеренные действия по уничтожению транспортного средства.
Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   МВД Украины Авиакатастрофа Бровары Денис Монастырский Игорь Клименко

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