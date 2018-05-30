СБУ задержала подозреваемого в подготовке покушения на Бабченко

Гражданин Г задержан в Киеве по подозрению в подготовке покушения на Бабченко

В Киеве около 14:00 сотрудники Службы безопасности Украины задержали организатора "убийства" Аркадия Бабченко, которое оказалось спецоперацией СБУ по выявлению активности российских спецслужб в Украине.

Организатором "убийства" оказался гражданин Украины Г.

"Хочу сообщить: около 3 часов назад организатор этого преступления нами был задержан в городе Киеве. Прямо сейчас ведутся следственные действия, а также продолжается ряд обысков", - цитирует главу украинской спецслужбы на брифинге в Киеве Интерфакс-Украина.

Грицак добавил, что гражданин Г. предложил своему знакомому участнику антитеррористической операции на востоке Украины $30 тыс и передал ему $15 тыс за непосредственное исполнение преступления, на что тот согласился. Организатора, по данным СБУ, завербовали российские спецслужбы.

"Гражданин Г предложил своему знакомому из числа бывших АТО-шников за денежное вознаграждение в 30 тыс долларов США осуществить террористический акт убийства российского журналиста Аркадия Бабченко", - сказал глава СБУ.

Напомним, 29 мая вечером полиция сообщила об убийстве Бабченко при входе в свою квартиру в Киеве. Согласно легенде, его убили тремя выстрелами в спину.

Кроме того, Грицак заявил, что покушение на Бабченка заказали спецслужбы РФ. Бабченко выступил на брифинге, извинившись перед близкими за доставленные переживания.