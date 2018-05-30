"Убийство" Бабченко: Репортеры без границ возмущены спецоперацией СБУ

Генеральный секретарь международной правозащитной организации Репортеры без границ Кристоф Делор осудил спецоперацию СБУ относительно инсценировки убийства российского журналиста Аркадия Бабченко.

"Репортеры без границ выражают свое глубочайшее негодование после раскрытия манипуляции Службы безопасности Украины, этого нового шага информационной войны", - заявил он в Twitter.

Делор подчеркнул, что правительству небезопасно "играть с фактами, особенно используя журналистов для их фейковых легенд".

RSF expresses its deepest indignation after discovering the manipulation of the Ukrainian secret services, this new step of a war of information. It is always very dangerous for a government to play with the facts, especially using journalists for their fake stories. https://t.co/XwwbepYsjc — Christophe Deloire (@chrisdeloire) 30 мая 2018 г.

Напомним, 30 мая СБУ официально рассекретила информацию о предотвращении покушения на убийство российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко. Днем ранее полиция сообщила об убийстве Бабченко в подъезде своего дома в Киеве.

Сотрудники СБУ задержали организатора "убийства" Бабченко. По информации следствия, завербованный россиянами гражданин Украины "Г" предложил бывшему участнику АТО за $30 тыс. убить Бабченко.

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Аркадий Бабченко - российский военный журналист, издатель журнала Искусство войны. В 2017 году оппозиционный к российским властям Бабченко покинул Россию и переехал сначала в Чехию, а потом в Украину.

Все подробности об "убийстве" журналиста Бабченко читайте в спецтеме НВ.