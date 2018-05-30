30 мая 2018, среда

"Убийство" Бабченко: Репортеры без границ возмущены спецоперацией СБУ

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Убийство Аркадия Бабченко оказалось спецоперацией СБУ

Убийство Аркадия Бабченко оказалось спецоперацией СБУ

Генеральный секретарь международной правозащитной организации Репортеры без границ Кристоф Делор осудил спецоперацию СБУ относительно инсценировки убийства российского журналиста Аркадия Бабченко.

"Репортеры без границ выражают свое глубочайшее негодование после раскрытия манипуляции Службы безопасности Украины, этого нового шага информационной войны", - заявил он в Twitter.

Делор подчеркнул, что правительству небезопасно "играть с фактами, особенно используя журналистов для их фейковых легенд".

Напомним, 30 мая СБУ официально рассекретила информацию о предотвращении покушения на убийство российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко. Днем ранее полиция сообщила об убийстве Бабченко в подъезде своего дома в Киеве.

Сотрудники СБУ задержали организатора "убийства" Бабченко. По информации следствия, завербованный россиянами гражданин Украины "Г" предложил бывшему участнику АТО за $30 тыс. убить Бабченко.

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Аркадий Бабченко - российский военный журналист, издатель журнала Искусство войны. В 2017 году оппозиционный к российским властям Бабченко покинул Россию и переехал сначала в Чехию, а потом в Украину.

Все подробности об "убийстве" журналиста Бабченко читайте в спецтеме НВ.

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