Третий день рождения. В сети шутят про возвращение Аркадия Бабченко

В соцсетях шутят про возвращение "с того света" журналиста Аркадия Бабченко, спецоперацию СБУ и реакцию Кремля.

30 мая в 17:00 спецслужба Украины заявила, что инсценировала убийство российского журналиста Аркадия Бабченко. Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что спецоперацию проводили с повышенным уровнем конспирации. Покушение на журналиста готовилось два месяца.

В Сети высмеяли циничные заявления России про убийство Бабченко и их призывы к "настоящему расследованию".

Все очень сильно расстроились.

Реакция телеканала ATR, на котором работал Бабченко.

Действительно.

Ранее сообщалось, что организатор покушения на Бабченко планировал совершить в Украине 30 убийств.