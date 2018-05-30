30 мая 2018, среда

Третий день рождения. В сети шутят про возвращение Аркадия Бабченко

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Фотожаба
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Фотожаба

В соцсетях шутят про возвращение "с того света" журналиста Аркадия Бабченко, спецоперацию СБУ и реакцию Кремля.

30 мая в 17:00 спецслужба Украины заявила, что инсценировала убийство российского журналиста Аркадия Бабченко. Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что спецоперацию проводили с повышенным уровнем конспирации. Покушение на журналиста готовилось два месяца.

В Сети высмеяли циничные заявления России про убийство Бабченко и их призывы к "настоящему расследованию".

Все очень сильно расстроились.

 

Реакция телеканала ATR, на котором работал Бабченко.

Действительно.

 

Ранее сообщалось, что организатор покушения на Бабченко планировал совершить в Украине 30 убийств. 

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